Калининград может принять финал Лиги чемпионов

Калининград может провести финал Лиги чемпионов. Об этом сообщил заместитель генерального директора стадиона «Калининград» Денис Шумилин.
«Стадион готов принять финал Лиги Чемпионов и соответствует всем требованиям, как будет на самом деле совсем скоро покажет время!» – цитирует Шумилина «Каскад».
Информацию о возможной подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов подтвердили в «Балтике», проводящей домашние матчи в ФНЛ на стадионе «Калининград».
«Да, нам известно об этой инициативе, и мы надеемся, что к тому времени в финале самого элитного клубного турнира сыграет именно наша команда. Проведение такого финала событие не только для города, но и для всей страны», – сообщили в пресс-службе клуба.
- Вместимость стадиона «Калининград» – 35 000 мест.
- В 2022 году финал Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург.
- Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоится 29 мая в Стамбуле.
Калининградский телеканал и новостной сайт. Общая аудитория в соцсетях - более 40 тысяч подписчиков.