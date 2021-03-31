Калининград может принять финал Лиги чемпионов

Калининград может провести финал Лиги чемпионов. Об этом сообщил заместитель генерального директора стадиона «Калининград» Денис Шумилин.

«Стадион готов принять финал Лиги Чемпионов и соответствует всем требованиям, как будет на самом деле совсем скоро покажет время!» – цитирует Шумилина «Каскад».

Информацию о возможной подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов подтвердили в «Балтике», проводящей домашние матчи в ФНЛ на стадионе «Калининград».

«Да, нам известно об этой инициативе, и мы надеемся, что к тому времени в финале самого элитного клубного турнира сыграет именно наша команда. Проведение такого финала событие не только для города, но и для всей страны», – сообщили в пресс-службе клуба.