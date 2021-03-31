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Калининград может принять финал Лиги чемпионов

31 марта 2021, 17:50
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Калининград может провести финал Лиги чемпионов. Об этом сообщил заместитель генерального директора стадиона «Калининград» Денис Шумилин.

«Стадион готов принять финал Лиги Чемпионов и соответствует всем требованиям, как будет на самом деле совсем скоро покажет время!» – цитирует Шумилина «Каскад».

Информацию о возможной подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов подтвердили в «Балтике», проводящей домашние матчи в ФНЛ на стадионе «Калининград».

«Да, нам известно об этой инициативе, и мы надеемся, что к тому времени в финале самого элитного клубного турнира сыграет именно наша команда. Проведение такого финала событие не только для города, но и для всей страны», – сообщили в пресс-службе клуба.

  • Вместимость стадиона «Калининград» – 35 000 мест.
  • В 2022 году финал Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург.
  • Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоится 29 мая в Стамбуле.

Источник: «Каскад»

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Лига чемпионов Россия
Комментарии (2)
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PAREVG.
1617204815
Если карантин в Европе останется ещё на пару лет, то вполне может быть.
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zigbert
1617277916
Стадион современный. Вместимость правда маловата. Было бы неплохо как для страны так и для города.
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