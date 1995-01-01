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    Калининград может принять финал Лиги чемпионов

    Калининград может провести финал Лиги чемпионов. Об этом сообщил заместитель генерального директора стадиона «Калининград» Денис Шумилин.

    «Стадион готов принять финал Лиги Чемпионов и соответствует всем требованиям, как будет на самом деле совсем скоро покажет время!» – цитирует Шумилина «Каскад».

    Информацию о возможной подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов подтвердили в «Балтике», проводящей домашние матчи в ФНЛ на стадионе «Калининград».

    «Да, нам известно об этой инициативе, и мы надеемся, что к тому времени в финале самого элитного клубного турнира сыграет именно наша команда. Проведение такого финала событие не только для города, но и для всей страны», – сообщили в пресс-службе клуба.

    • Вместимость стадиона «Калининград» – 35 000 мест.
    • В 2022 году финал Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург.
    • Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоится 29 мая в Стамбуле.

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    Источник: «Каскад»

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2411

      PAREVG. 28 минут назад

      Если карантин в Европе останется ещё на пару лет, то вполне может быть.

      1
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      Рейтинг: +14771

      alarm 1 час назад

      в этом веке только 2 раза финал проходил на стадионах 50+ тыщ зрителей. и то это было в 2002 и 2004. все остальные финалы от 60k+. калининград со своими 35k может претендовать разве что на проведение финала лиги конференций, третьесортный турнир для днищ, вроде спартака.

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