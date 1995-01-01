Калининград может принять финал Лиги чемпионов

Если карантин в Европе останется ещё на пару лет, то вполне может быть.
Калининград может провести финал Лиги чемпионов. Об этом сообщил заместитель генерального директора стадиона «Калининград» Денис Шумилин.
«Стадион готов принять финал Лиги Чемпионов и соответствует всем требованиям, как будет на самом деле совсем скоро покажет время!» – цитирует Шумилина «Каскад».
Информацию о возможной подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов подтвердили в «Балтике», проводящей домашние матчи в ФНЛ на стадионе «Калининград».
«Да, нам известно об этой инициативе, и мы надеемся, что к тому времени в финале самого элитного клубного турнира сыграет именно наша команда. Проведение такого финала событие не только для города, но и для всей страны», – сообщили в пресс-службе клуба.
- Вместимость стадиона «Калининград» – 35 000 мест.
- В 2022 году финал Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург.
- Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоится 29 мая в Стамбуле.
Калининградский телеканал и новостной сайт. Общая аудитория в соцсетях - более 40 тысяч подписчиков.