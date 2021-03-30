Дивеев: «Мне Березуцкий сказал: «Знаешь, сколько я нос ломал? Шесть раз. Ты мужик или кто?»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев вспомнил о реакции тренера московской команды Василия Березуцкого на его травму носа.

– Матч с Сербией (0:5). Что там было с твоей травмой, и как сказалось на качестве твоей игры?

– У меня шла кровь. Я понимал, что сломал нос, потому что услышал хруст. Голова чувствовала себя нормально. Доктор спросил, могу ли я играть, я ответил, что могу. А к минуте 40-й голова стала покруживаться.

Когда у меня было сотрясение в матче с «Локомотивом», на следующий день очень болела голова, была сильная слабость. С Сербией подумал: лучше заменюсь, а то потом хуже будет. Чтобы не усугублять травму, попросил замену, Станислав Саламович меня поменял.

– Как ты успел так быстро ожить к следующему матчу ЦСКА? Ты даже без маски вышел.

– Я вышел на третий-четвертый день после сборной. Приехав из сборной, не тренировался дня два. Сам понимал, что не надо пока – голова не кружилась, но страх за нее был. Мне сказали играть в маске, но, когда вышел на игру, понял: в ней вообще не вариант играть – не видно ничего. Да и в целом некомфортно. Я ее и снял.

– То есть не было сомнения – вдруг усугубишь?

– Нет, тогда уже не было. Мне и Василий Березуцкий сказал: «Дивей, знаешь, сколько я нос ломал? Шесть раз. Ничего страшного. Попадет еще раз – кровь пойдет. Ты мужик или кто?».

Я подумал: «Ладно тогда». Спасибо Василию за это. Я посоветовался и с доктором. Он говорит: «Как ты себя чувствуешь?» – «Все отлично». – «Ну все тогда».

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