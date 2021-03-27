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  • Аршавин: «Захарян круче меня 17-летнего, но надо смотреть, что будет дальше»

Аршавин: «Захарян круче меня 17-летнего, но надо смотреть, что будет дальше»

27 марта 2021, 15:23
12

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался об игровых качествах и перспективах хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян – это большой талант. Что мне бросилось в глаза, я еще в «Динамо-2» это увидел, он двумя ногами почти одинаково играет. Быстрый, хорошо сложенный, по фактуре уже почти как мужчина.

Кто сильнее 17-летний Аршавин или 17-летний Захарян? Я даже в 19 лет по 20-30 минут играл в РПЛ, а Захарян уже в основе выходит.

17-летний Захарян круче Аршавина, но надо смотреть, что будет дальше, где я прибавил, а Захарян может не прибавить», – сказал Аршавин.

  • Захарян дебютировал за основу «Динамо» в текущем сезоне.
  • Он провел шесть матчей, забил один гол и сделал два ассиста.

Источник: Телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Динамо Аршавин Андрей Захарян Арсен
Комментарии (12)
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slavа0508
1616848616
Адекватно Александр,,,а Арсен главное что бы дальше работал над собой не останавливался,,
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PahaSpartak
1616852407
Он же Анатолий Аршавин, или Алексей, не важно
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ab15488
1616857327
Главное звезду не словить и не заменить баблом футбол
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D7
1616858614
правильно Шава говорит надо смореть, вон Дзагоев тоже надежды подавал а сейчас тухлый уже как нес-ко сезонов
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Иван Петров 1986
1616860312
Скромнее нужно быть.Ты на самом деле самое крутое наше гавно.
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ArReal
1616870349
круче меня 17-летнего, но надо смотреть, что будет дальше - это он про то, сколько раз на него подадут на алименты и сколько передач будет про него в желтой передачке Малахова?))
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житель СПб
1616881919
Андрей Аршавин - наше все! А Захяряну - удачи! Вот как Андрей его высоко оценивает..
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