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    Аршавин: «Захарян круче меня 17-летнего, но надо смотреть, что будет дальше»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался об игровых качествах и перспективах хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

    «Захарян – это большой талант. Что мне бросилось в глаза, я еще в «Динамо-2» это увидел, он двумя ногами почти одинаково играет. Быстрый, хорошо сложенный, по фактуре уже почти как мужчина.

    Кто сильнее 17-летний Аршавин или 17-летний Захарян? Я даже в 19 лет по 20-30 минут играл в РПЛ, а Захарян уже в основе выходит.

    17-летний Захарян круче Аршавина, но надо смотреть, что будет дальше, где я прибавил, а Захарян может не прибавить», – сказал Аршавин.

    • Захарян дебютировал за основу «Динамо» в текущем сезоне.
    • Он провел шесть матчей, забил один гол и сделал два ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +521

      ab15488 10 минут назад

      Главное звезду не словить и не заменить баблом футбол

      0
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      Рейтинг: +226

      PahaSpartak 1 час назад


      Он же Анатолий Аршавин, или Алексей, не важно

      0
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      Рейтинг: +17886

      slavutiq70 2 часа назад

      Адекватно Александр,,,а Арсен главное что бы дальше работал над собой не останавливался,,

      1
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      ...
      Рейтинг: +658

      xakep01 > slavutiq70 1 час назад

      Какой Александр?

      1
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      Рейтинг: +17886

      slavutiq70 > xakep01 1 час назад

      Притормозил что то,Аршавина так назвал,,,старость не радость,,

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