Аршавин: «Захарян круче меня 17-летнего, но надо смотреть, что будет дальше»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался об игровых качествах и перспективах хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян – это большой талант. Что мне бросилось в глаза, я еще в «Динамо-2» это увидел, он двумя ногами почти одинаково играет. Быстрый, хорошо сложенный, по фактуре уже почти как мужчина.

Кто сильнее 17-летний Аршавин или 17-летний Захарян? Я даже в 19 лет по 20-30 минут играл в РПЛ, а Захарян уже в основе выходит.

17-летний Захарян круче Аршавина, но надо смотреть, что будет дальше, где я прибавил, а Захарян может не прибавить», – сказал Аршавин.