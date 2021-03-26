Слуцкий: «Судей никто не любит. Они сами виноваты»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признался в нелюбви к рефери. По его мнению, к этому привели сами действия арбитров.

«А кто их любит? Никто их не любит. Они сами виноваты, сами делают так.

Даже последняя игра с «Химками» (1:3). Я пытаюсь просто задать вопрос резервному арбитру в корректной форме, когда мимо пробегает главный: «Почему вы тот момент смотрели, а этот – нет?» Он разворачивается ко мне в 30 метрах и бежит с желтой карточкой. Я просто вопрос задал! Вы можете не отвечать, можете сказать: «Я тебе объясню в перерыве или после игры».

Ну что это? То есть разговаривать с ними нельзя, общаться нельзя. Я от них ни разу не слышал фразы, что арбитр ошибся», – заметил Слуцкий.