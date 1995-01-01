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    Слуцкий: «Судей никто не любит. Они сами виноваты»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признался в нелюбви к рефери. По его мнению, к этому привели сами действия арбитров.

    «А кто их любит? Никто их не любит. Они сами виноваты, сами делают так.

    Даже последняя игра с «Химками» (1:3). Я пытаюсь просто задать вопрос резервному арбитру в корректной форме, когда мимо пробегает главный: «Почему вы тот момент смотрели, а этот – нет?» Он разворачивается ко мне в 30 метрах и бежит с желтой карточкой. Я просто вопрос задал! Вы можете не отвечать, можете сказать: «Я тебе объясню в перерыве или после игры».

    Ну что это? То есть разговаривать с ними нельзя, общаться нельзя. Я от них ни разу не слышал фразы, что арбитр ошибся», – заметил Слуцкий.

    • В начале тренерской карьеры Слуцкий ударил судью.
    • Слуцкий выражал недовольство судьями и когда работал в «Витессе».
    • «Рубин» идет в РПЛ 8-м.

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    Источник: Бомбардир.ру

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