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Захарян – самый молодой автор гола в финальных стадиях молодежного Евро

26 марта 2021, 08:13
5

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отличился в матче 1-го тура группового этапа Евро-U21 РоссияИсландия (4:1).

По данным Transfermarkt, Захарян стал самым молодым автором гола в финальной части молодежного чемпионата Европы. Хавбек отличился в возрасте 17 лет, девяти месяцев и 27 дней.

Ранее рекорд принадлежал полузащитнику сборной Бельгии Яри Версхарену (17 лет и 11 месяцев).

Источник: Transfermarkt
Молодежный чемпионат Европы Россия (мол) Захарян Арсен
Комментарии (5)
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RJM555
1616737635
хороший пацанчик растет, далеко пойдет если сми его не испортит
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Egoiste 161ru
1616739285
пишет что макарову 23 года,а до скольки тогда можно за молодежку играть,до 30?
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slavа0508
1616742612
Удачи парню!!!Арсен главное не хапни звёздочку,,,а то много кто у нас в 17 лет был талантливым а в 21 уже куда то талант пропадал,,,,Вон Кокорин всю жизнь в перспективных,,,,
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