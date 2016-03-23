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    Захарян – самый молодой автор гола в финальных стадиях молодежного Евро

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отличился в матче 1-го тура группового этапа Евро-U21 РоссияИсландия (4:1).

    По данным Transfermarkt, Захарян стал самым молодым автором гола в финальной части молодежного чемпионата Европы. Хавбек отличился в возрасте 17 лет, девяти месяцев и 27 дней.

    Ранее рекорд принадлежал полузащитнику сборной Бельгии Яри Версхарену (17 лет и 11 месяцев).

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    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17840

      slavutiq70 16 минут назад

      Удачи парню!!!Арсен главное не хапни звёздочку,,,а то много кто у нас в 17 лет был талантливым а в 21 уже куда то талант пропадал,,,,Вон Кокорин всю жизнь в перспективных,,,,

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      Рейтинг: +7

      fabo72 17 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой fi-n1.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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      Рейтинг: +10

      Egoiste 161ru 1 час назад

      пишет что макарову 23 года,а до скольки тогда можно за молодежку играть,до 30?

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      Рейтинг: +6989

      FanatSerj > Egoiste 161ru 21 минуту назад

      В турнире смогут принять участие футболисты, родившиеся не ранее 1 января 1998 года.

      21 им должно было быть на начало турнира, так что да "молодежь" в кавычках, вполне уже сформированные футболисты большинство их основа клубов РПЛ.
      В общем усатому повезло, если своё взрослое Евро протянет, то после для него уже готовый новый состав сборной, а будет тупить его Галактионов подсидит.

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      Рейтинг: +493

      RJM555 1 час назад

      хороший пацанчик растет, далеко пойдет если сми его не испортит

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