Захарян – самый молодой автор гола в финальных стадиях молодежного Евро

Удачи парню!!!Арсен главное не хапни звёздочку,,,а то много кто у нас в 17 лет был талантливым а в 21 уже куда то талант пропадал,,,,Вон Кокорин всю жизнь в перспективных,,,,
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отличился в матче 1-го тура группового этапа Евро-U21 Россия – Исландия (4:1).
По данным Transfermarkt, Захарян стал самым молодым автором гола в финальной части молодежного чемпионата Европы. Хавбек отличился в возрасте 17 лет, девяти месяцев и 27 дней.
Ранее рекорд принадлежал полузащитнику сборной Бельгии Яри Версхарену (17 лет и 11 месяцев).
- Захарян побил рекорд Федора Смолова и стал самым молодым автором гола за сборную России U-21.
- Следующий соперник сборной России на молодежном Евро – сборная Франции.