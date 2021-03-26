Захарян – самый молодой автор гола в финальных стадиях молодежного Евро

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отличился в матче 1-го тура группового этапа Евро-U21 Россия – Исландия (4:1).

По данным Transfermarkt, Захарян стал самым молодым автором гола в финальной части молодежного чемпионата Европы. Хавбек отличился в возрасте 17 лет, девяти месяцев и 27 дней.

Ранее рекорд принадлежал полузащитнику сборной Бельгии Яри Версхарену (17 лет и 11 месяцев).