Испанская лига – лучшая в прошлом десятилетии по версии IFFHS, РПЛ – 13-я

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшие чемпионаты прошедшего десятилетия.
Первое место заняла испанская Примера, второе – английская Премьер-лига, третье – бразильская Серия А.
РПЛ находится на 13-м месте – между чемпионатами Нидерландов и Эквадора.
Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Испания – 11988 очков;
2. Англия – 10498;
3. Бразилия – 9851;
4. Италия – 9787,5;
5. Германия – 9118;
6. Аргентина – 8639;
7. Франция – 8594;
8. Колумбия – 7672;
9. Португалия – 7217;
10. Парагвай – 6922,5;
11. Бельгия – 6592,5;
12. Нидерланды – 6482,5;
13. Россия – 6290;
14. Эквадор – 6095,5;
15. Греция – 6084,5.
Источник: IFFHS