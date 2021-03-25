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  • Испанская лига – лучшая в прошлом десятилетии по версии IFFHS, РПЛ – 13-я

Испанская лига – лучшая в прошлом десятилетии по версии IFFHS, РПЛ – 13-я

25 марта 2021, 21:26
9

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшие чемпионаты прошедшего десятилетия.

Первое место заняла испанская Примера, второе – английская Премьер-лига, третье – бразильская Серия А.

РПЛ находится на 13-м месте – между чемпионатами Нидерландов и Эквадора.

Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Испания – 11988 очков;

2. Англия – 10498;

3. Бразилия – 9851;

4. Италия – 9787,5;

5. Германия – 9118;

6. Аргентина – 8639;

7. Франция – 8594;

8. Колумбия – 7672;

9. Португалия – 7217;

10. Парагвай – 6922,5;

11. Бельгия – 6592,5;

12. Нидерланды – 6482,5;

13. Россия – 6290;

14. Эквадор – 6095,5;

15. Греция – 6084,5.

Источник: IFFHS
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Рейтинг
Комментарии (9)
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mageme
1616696991
I get paid over $98 per hour working from home with 2 kids at home. I just got paid $ 8460 in my previous month It Sounds unbelievable but you wont forgive yourself if you don’t check it........https://bit.ly/39JrDqt
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DeStar
1616697275
нифига тут бразилия попалась) а чего так? не уж то лучше германии? видимо как-то составили рейтинг европейских сборных и американских и соединили.. а то эквадор? ну серьезно?) а почему парагвай, а не уругвай хотя бы))
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mutabor0992
1616698390
Шляпа-красная!!!Бразилия на втором...Дальше можно не читать.Эта та же контора,что вчера про зеню писала...Тогда все ясно.Знатоки ПЛЯ!!!
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Hektor 84
1616796601
Лучшая в чем? По каким критериям? Хоть бы пояснили.
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