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    Испанская лига – лучшая в прошлом десятилетии по версии IFFHS, РПЛ – 13-я

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшие чемпионаты прошедшего десятилетия.

    Первое место заняла испанская Примера, второе – английская Премьер-лига, третье – бразильская Серия А.

    РПЛ находится на 13-м месте – между чемпионатами Нидерландов и Эквадора.

    Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:

    1. Испания – 11988 очков;

    2. Англия – 10498;

    3. Бразилия – 9851;

    4. Италия – 9787,5;

    5. Германия – 9118;

    6. Аргентина – 8639;

    7. Франция – 8594;

    8. Колумбия – 7672;

    9. Португалия – 7217;

    10. Парагвай – 6922,5;

    11. Бельгия – 6592,5;

    12. Нидерланды – 6482,5;

    13. Россия – 6290;

    14. Эквадор – 6095,5;

    15. Греция – 6084,5.

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    Источник: IFFHS

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    Сегодня, 21:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3468

      mutabor0992 1 час назад

      Шляпа-красная!!!Бразилия на втором...Дальше можно не читать.Эта та же контора,что вчера про зеню писала...Тогда все ясно.Знатоки ПЛЯ!!!

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      Рейтинг: +14639

      alarm 1 час назад

      если бы в рпл не было такого позорного клуба, как спартак - были бы в десятке. хряки тянут нас на дно, туда, к эквадорам)

      -2
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      Рейтинг: +10564

      DeStar 1 час назад

      нифига тут бразилия попалась) а чего так? не уж то лучше германии? видимо как-то составили рейтинг европейских сборных и американских и соединили.. а то эквадор? ну серьезно?) а почему парагвай, а не уругвай хотя бы))

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      Рейтинг: +11544

      Cules2013 > DeStar 34 минуты назад

      знать бы, как считали. если учитывать посещаемость стадионов, зрелищность игры, трансферы на выход и т.п., то 3 место Бразилии тогда не особо удивляет. Тут просто "лучший" не в смысле сильнейший)

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