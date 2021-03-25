Испанская лига – лучшая в прошлом десятилетии по версии IFFHS, РПЛ – 13-я

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшие чемпионаты прошедшего десятилетия.

Первое место заняла испанская Примера, второе – английская Премьер-лига, третье – бразильская Серия А.

РПЛ находится на 13-м месте – между чемпионатами Нидерландов и Эквадора.

Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Испания – 11988 очков;

2. Англия – 10498;

3. Бразилия – 9851;

4. Италия – 9787,5;

5. Германия – 9118;

6. Аргентина – 8639;

7. Франция – 8594;

8. Колумбия – 7672;

9. Португалия – 7217;

10. Парагвай – 6922,5;

11. Бельгия – 6592,5;

12. Нидерланды – 6482,5;

13. Россия – 6290;

14. Эквадор – 6095,5;

15. Греция – 6084,5.