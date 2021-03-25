Грулев: «Хотел бы попробовать свои силы в Европе. Главное, чтобы сильный чемпионат»

Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной России Вячеслав Грулев рассказал, что в будущем хочет играть в Европе.
– Представь, что на Евро ты забиваешь несколько голов и на тебя выходит команда из второй половины Серии А или чемпионата Франции. Решился бы на переход?
– В будущем я бы очень хотел попробовать свои силы в Европе, и у меня нет блока на команды из разных частей таблицы. Главное, чтобы была хорошая организация дела в клубе и сильный чемпионат.
- 22-летний хавбек забил два гола в 17 матчах текущего сезона РПЛ.
- Контракт Грулева с «Динамо» рассчитан до лета 2021 года
- Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.
Источник: Metaratings