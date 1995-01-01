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    Грулев: «Хотел бы попробовать свои силы в Европе. Главное, чтобы сильный чемпионат»

    Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной России Вячеслав Грулев рассказал, что в будущем хочет играть в Европе.

    – Представь, что на Евро ты забиваешь несколько голов и на тебя выходит команда из второй половины Серии А или чемпионата Франции. Решился бы на переход?

    – В будущем я бы очень хотел попробовать свои силы в Европе, и у меня нет блока на команды из разных частей таблицы. Главное, чтобы была хорошая организация дела в клубе и сильный чемпионат.

    • 22-летний хавбек забил два гола в 17 матчах текущего сезона РПЛ.
    • Контракт Грулева с «Динамо» рассчитан до лета 2021 года
    • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2470

      Fusballer 27 минут назад

      Вторая лига Германии сильная. Оттуда даже в главную сборную попасть можно.

      2
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      Рейтинг: +1300

      elessar arnor 38 минут назад

      лять, 22 года!!!!! менее 10 мячей за карьеру забил, поздно решил стать профи

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