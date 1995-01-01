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    Шварц присутствует на матче КХЛ «Динамо» – СКА

    В эти минуты проходит четвертый матч серии 1/2 финала Западной конференции КХЛ между московским «Динамо» и петербургским СКА. На встрече присутствует главный тренер футбольного «Динамо» Сандро Шварц. Фото доступно ниже.

    «Болеем за хоккейных одноклубников! Вперeд, «Динамо»!» – написала пресс-служба.

    • Посетить игру ХК «Динамо» Шварц обещал несколько пресс-конференций назад.
    • Если динамовцы проиграют текущую встречу, то счет в серии до 4 побед станет 3:1 в пользу СКА.
    • Шварц работает в «Динамо» с осени.

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    Источник: твиттер «Динамо»

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