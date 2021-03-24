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  • Ахметов: «Хочется попробовать себя в Европе. Больше всего импонирует Испания»

Ахметов: «Хочется попробовать себя в Европе. Больше всего импонирует Испания»

24 марта 2021, 12:38
7

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов признался, что хотел бы поиграть в европейском чемпионате, а также рассказал о своих увлечениях.

– Мечтаешь поиграть в Европе?

– Конечно, хочется себя попробовать там. Топ-5 для меня мечта, наверное. Больше всего Испания импонирует.

– Помимо футбола чем занимаешься в свободное время?

– Не играю в компьютер и приставку. Смотрю фильмы, в основном в кино. Последний – «Асоциальная сеть». Играю в настольные игры: Uno, «Монополия». Стараюсь читать книги, учу английский язык.

– Отпуск в Киргизии проводил? Жуткая красота была на твоих фото.

– Да, у нас природа одна из лучших. Любимое место – озеро Иссык-куль. Еще у нас замечательные горы. Много роскошных мест, которые я сам хочу посетить. Дай Аллах, летом получится съездить.

– Все в восторге от преображения Москвы. А Бишкек становится лучше?

– Потихоньку улучшают город. Конечно, не такими шагами, как Москву.

– Ты бы смог после Москвы там жить?

– Это все равно моя родина. Там мои близкие, друзья. Я туда с радостью возвращаюсь, с хорошим настроением провожу время.

  • В нынешнем сезоне Ахметов провел 8 матчей в РПЛ и сделал один ассист.
  • Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахметов Ильзат
Комментарии (7)
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Январь 59
1616581186
Вопрос нужно задавать иначе:"Как считаешь, в ФНЛ, будет заметно, что ты перерос это уровень? ". Какая Европа, какая Испания ,Сегунда и не выше .
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Вомбат
1616587688
Как же бесят эти **** мусульмане со своим: Дай Аллах! Аллах -- имя единого Бога у мусульман. Такое же имя, как Саваоф у христиан и Йегова у иудеев. Но ни христиане ни иудеи никогда не говорят Дай Саваоф, или Дай Йегова. Это просто мерзко. Имя бога -- Аллах -- мусульманин должен произносить только тогда, когда он хочет подчеркнуть, что он верит в Бога не по христиански или по-иудейски, а по-мусульмански, верит так, как велит верить Коран. Но тут-то речь шла всего лишь о поездке в Киргизию. И при чем тут именно Аллах, юноша? Ты, Ильззат, чтоб не позориться, бери пример с Курбана Бекиевича, который имя божье всуе не употребляет. Будучи таким же правоверным мусульманином, как и ты, он всегда говорит Бог, если речь не идет именно о ваших мусульманских представлениях о Боге.
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De_Frenki
1616591201
в 22 мы с тобой попрощаемся...и поедешь в Бишкек
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mutabor0992
1616593493
Мечтать не вредно.А что ты сделал для хип -хопа?(футбола).Мечтун.)))
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ruded
1616600100
в Испании - дворником
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