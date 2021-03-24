Ахметов: «Хочется попробовать себя в Европе. Больше всего импонирует Испания»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов признался, что хотел бы поиграть в европейском чемпионате, а также рассказал о своих увлечениях.
– Мечтаешь поиграть в Европе?
– Конечно, хочется себя попробовать там. Топ-5 для меня мечта, наверное. Больше всего Испания импонирует.
– Помимо футбола чем занимаешься в свободное время?
– Не играю в компьютер и приставку. Смотрю фильмы, в основном в кино. Последний – «Асоциальная сеть». Играю в настольные игры: Uno, «Монополия». Стараюсь читать книги, учу английский язык.
– Отпуск в Киргизии проводил? Жуткая красота была на твоих фото.
– Да, у нас природа одна из лучших. Любимое место – озеро Иссык-куль. Еще у нас замечательные горы. Много роскошных мест, которые я сам хочу посетить. Дай Аллах, летом получится съездить.
– Все в восторге от преображения Москвы. А Бишкек становится лучше?
– Потихоньку улучшают город. Конечно, не такими шагами, как Москву.
– Ты бы смог после Москвы там жить?
– Это все равно моя родина. Там мои близкие, друзья. Я туда с радостью возвращаюсь, с хорошим настроением провожу время.
- В нынешнем сезоне Ахметов провел 8 матчей в РПЛ и сделал один ассист.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.