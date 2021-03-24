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    Ахметов: «Хочется попробовать себя в Европе. Больше всего импонирует Испания»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов признался, что хотел бы поиграть в европейском чемпионате, а также рассказал о своих увлечениях.

    – Мечтаешь поиграть в Европе?

    – Конечно, хочется себя попробовать там. Топ-5 для меня мечта, наверное. Больше всего Испания импонирует.

    – Помимо футбола чем занимаешься в свободное время?

    – Не играю в компьютер и приставку. Смотрю фильмы, в основном в кино. Последний – «Асоциальная сеть». Играю в настольные игры: Uno, «Монополия». Стараюсь читать книги, учу английский язык.

    – Отпуск в Киргизии проводил? Жуткая красота была на твоих фото.

    – Да, у нас природа одна из лучших. Любимое место – озеро Иссык-куль. Еще у нас замечательные горы. Много роскошных мест, которые я сам хочу посетить. Дай Аллах, летом получится съездить.

    – Все в восторге от преображения Москвы. А Бишкек становится лучше?

    – Потихоньку улучшают город. Конечно, не такими шагами, как Москву.

    – Ты бы смог после Москвы там жить?

    – Это все равно моя родина. Там мои близкие, друзья. Я туда с радостью возвращаюсь, с хорошим настроением провожу время.

    • В нынешнем сезоне Ахметов провел 8 матчей в РПЛ и сделал один ассист.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1436

      Январь 59 1 час назад

      Вопрос нужно задавать иначе:"Как считаешь, в ФНЛ, будет заметно, что ты перерос это уровень? ". Какая Европа, какая Испания ,Сегунда и не выше .

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      Рейтинг: +14601

      alarm 1 час назад

      – Мечтаешь поиграть в Европе?

      и снова этот идиотский вопрос, который задают всем игрокам без исключения. нет, млять, не мечтают. это, что ли, хотят услышать в ответ?

      1
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      Рейтинг: +16469

      vladimir-7 > alarm 10 минут назад

      В вопросах журналистов нет никакой фантазии.

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