Захарян до подписания нового контракта зарабатывал в «Динамо» 30 тысяч рублей в месяц

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал о зарплате своего сына до продления контракта с клубом.

В интервью Sport24 он подтвердил, что до февраля оклад 17-летнего футболиста составлял 30 тысяч рублей в месяц.

Захарян заключил с «Динамо» соглашение до конца сезона-2023/24.

Хавбек дебютировал за основную команду в ноябре 2020 года.

В его активе один гол и два ассиста в шести матчах.

Отец Захаряна: «В «Зените» сказали, что взять Арсена не получается. Мы плюнули и ушли»

Отец Захаряна: «Пусть сам выбирает сборную. И Армения – наша родина, и Россия»

Отец Захаряна: «Нам звонили из ЦСКА и «Локомотива», встречались с селекционером «Спартака»