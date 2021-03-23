Захарян до подписания нового контракта зарабатывал в «Динамо» 30 тысяч рублей в месяц

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал о зарплате своего сына до продления контракта с клубом.
В интервью Sport24 он подтвердил, что до февраля оклад 17-летнего футболиста составлял 30 тысяч рублей в месяц.
- Захарян заключил с «Динамо» соглашение до конца сезона-2023/24.
- Хавбек дебютировал за основную команду в ноябре 2020 года.
- В его активе один гол и два ассиста в шести матчах.
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Источник: Sport24