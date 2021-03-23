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  • Захарян до подписания нового контракта зарабатывал в «Динамо» 30 тысяч рублей в месяц

Захарян до подписания нового контракта зарабатывал в «Динамо» 30 тысяч рублей в месяц

23 марта 2021, 17:42
5

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал о зарплате своего сына до продления контракта с клубом.

В интервью Sport24 он подтвердил, что до февраля оклад 17-летнего футболиста составлял 30 тысяч рублей в месяц.

  • Захарян заключил с «Динамо» соглашение до конца сезона-2023/24.
  • Хавбек дебютировал за основную команду в ноябре 2020 года.
  • В его активе один гол и два ассиста в шести матчах.

Отец Захаряна: «В «Зените» сказали, что взять Арсена не получается. Мы плюнули и ушли»

Отец Захаряна: «Пусть сам выбирает сборную. И Армения – наша родина, и Россия»

Отец Захаряна: «Нам звонили из ЦСКА и «Локомотива», встречались с селекционером «Спартака»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен
Комментарии (5)
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Andrew01
1616513744
В 17 лет это нормально, да и вообще зачем ему в этом возрасте деньги, пусть о футболе думает. Теперь зарплата в евро и начнутся девочки, машины, клубы и т.д.
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BRO_football
1616515910
А в его возрасте больше и не надо. Нормальная зарплата.
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хряк СМ
1616523928
Шварц помог Захаряну материально, за оправданное доверие.
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Axe111
1616536455
Это потолок рос "футболистов"
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Hektor 84
1616537280
Адекватная зарплата молодого футболиста.
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