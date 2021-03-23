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    Захарян до подписания нового контракта зарабатывал в «Динамо» 30 тысяч рублей в месяц

    Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал о зарплате своего сына до продления контракта с клубом.

    В интервью Sport24 он подтвердил, что до февраля оклад 17-летнего футболиста составлял 30 тысяч рублей в месяц.

    • Захарян заключил с «Динамо» соглашение до конца сезона-2023/24.
    • Хавбек дебютировал за основную команду в ноябре 2020 года.
    • В его активе один гол и два ассиста в шести матчах.

    Отец Захаряна: «В «Зените» сказали, что взять Арсена не получается. Мы плюнули и ушли»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +719

      Andrew01 15 минут назад

      В 17 лет это нормально, да и вообще зачем ему в этом возрасте деньги, пусть о футболе думает. Теперь зарплата в евро и начнутся девочки, машины, клубы и т.д.

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