Отец Захаряна: «Нам звонили из ЦСКА и «Локомотива», встречались с селекционером «Спартака»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал, какие клубы боролись за его сына в 2017 году.

«Он стал лучшим игроком турнира [в Крымске]. После его окончания интерес к Арсену обозначили представители четырех клубов из Москвы.

Из «Локомотива» и ЦСКА нам звонили, с селекционером «Спартака» мы встречались, но самым конкретным было предложение «Динамо».

Они больше всех были заинтересованы в Арсене и, в отличие от всех других, были готовы взять его без просмотра. Да и Арсен сам лично хотел в «Динамо», – сообщил Захарян-старший.

17-летний хавбек дебютировал за основную команду «Динамо» в ноябре 2020 года.

В его активе один гол и два ассиста в шести матчах.

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