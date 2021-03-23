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    Отец Захаряна: «Нам звонили из ЦСКА и «Локомотива», встречались с селекционером «Спартака»

    Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал, какие клубы боролись за его сына в 2017 году.

    «Он стал лучшим игроком турнира [в Крымске]. После его окончания интерес к Арсену обозначили представители четырех клубов из Москвы.

    Из «Локомотива» и ЦСКА нам звонили, с селекционером «Спартака» мы встречались, но самым конкретным было предложение «Динамо».

    Они больше всех были заинтересованы в Арсене и, в отличие от всех других, были готовы взять его без просмотра. Да и Арсен сам лично хотел в «Динамо», – сообщил Захарян-старший.

    • 17-летний хавбек дебютировал за основную команду «Динамо» в ноябре 2020 года.
    • В его активе один гол и два ассиста в шести матчах.

    Отец Захаряна: «В «Зените» сказали, что взять Арсена не получается. Мы плюнули и ушли»

    Отец Захаряна: «Пусть сам выбирает сборную. И Армения – наша родина, и Россия»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16449

      vladimir-7 38 минут назад

      Поинтересовались, не пригласили, ну и что? На рынке всегда смотрят и
      не обязательно всё покупают, а только необходимое и достойное.

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