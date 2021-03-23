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  • Отец Захаряна: «Нам звонили из ЦСКА и «Локомотива», встречались с селекционером «Спартака»

Отец Захаряна: «Нам звонили из ЦСКА и «Локомотива», встречались с селекционером «Спартака»

23 марта 2021, 15:29
4

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал, какие клубы боролись за его сына в 2017 году.

«Он стал лучшим игроком турнира [в Крымске]. После его окончания интерес к Арсену обозначили представители четырех клубов из Москвы.

Из «Локомотива» и ЦСКА нам звонили, с селекционером «Спартака» мы встречались, но самым конкретным было предложение «Динамо».

Они больше всех были заинтересованы в Арсене и, в отличие от всех других, были готовы взять его без просмотра. Да и Арсен сам лично хотел в «Динамо», – сообщил Захарян-старший.

  • 17-летний хавбек дебютировал за основную команду «Динамо» в ноябре 2020 года.
  • В его активе один гол и два ассиста в шести матчах.

Отец Захаряна: «В «Зените» сказали, что взять Арсена не получается. Мы плюнули и ушли»

Отец Захаряна: «Пусть сам выбирает сборную. И Армения – наша родина, и Россия»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Локомотив ЦСКА Захарян Арсен
Комментарии (4)
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vladimir-7
1616504274
Поинтересовались, не пригласили, ну и что? На рынке всегда смотрят и не обязательно всё покупают, а только необходимое и достойное.
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isakkobelini
1616507430
Иосифов поинтересней будет в Казанке смотрелся очень прям хорошо...
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nik55
1616508218
Барселона тоже звонила ? парень не плохой но посмотрим что будет дальше----Сычева тоже отец сильно хвалил и в итоге вышел пшик
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rash1959
1616528828
Часто с такими отцами-агентами карьера заканчивается даже не начавшись. Первый контракт, а потом на всё наср...
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