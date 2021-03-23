Спаллетти, Гасперини и Индзаги могут возглавить «Ювентус» в случае отставки Пирло

Стало известно, кто может сменить Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса».
По информации La Repubblica, в случае резкого ухудшения результатов «Ювентуса» команду может возглавить экс-тренер «Зенита» и «Ромы» Лучано Спаллетти, работающий с «Аталантой» Джан Пьеро Гасперини или тренер «Лацио» Симоне Индзаги.
Сообщается, что туринцы отказались от кандидатур Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы из-за их высоких финансовых требований. В «Ювентус» также не вернется Массимилиано Аллегри, который находится в непростых отношениях с руководством клуба.
- «Ювентус» может уволить Пирло летом.
- Пирло возглавляет туринцев с августа 2020 года. Для него это первый тренерский опыт в карьере.
- «Ювентус» занимает четвертое место в таблице Серии А.
Источник: La Repubblica
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