Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Спаллетти, Гасперини и Индзаги могут возглавить «Ювентус» в случае отставки Пирло

Спаллетти, Гасперини и Индзаги могут возглавить «Ювентус» в случае отставки Пирло

23 марта 2021, 08:53
5

Стало известно, кто может сменить Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса».

По информации La Repubblica, в случае резкого ухудшения результатов «Ювентуса» команду может возглавить экс-тренер «Зенита» и «Ромы» Лучано Спаллетти, работающий с «Аталантой» Джан Пьеро Гасперини или тренер «Лацио» Симоне Индзаги.

Сообщается, что туринцы отказались от кандидатур Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы из-за их высоких финансовых требований. В «Ювентус» также не вернется Массимилиано Аллегри, который находится в непростых отношениях с руководством клуба.

  • «Ювентус» может уволить Пирло летом.
  • Пирло возглавляет туринцев с августа 2020 года. Для него это первый тренерский опыт в карьере.
  • «Ювентус» занимает четвертое место в таблице Серии А.

Источник: La Repubblica

Газета основана в 1976 году, входит в двойку самых популярных в Италии. Аудитория в твиттере - более 2 миллионов подписчиков.

Италия. Серия А Ювентус Гасперини Джан Пьеро Спаллетти Лучано Индзаги Симоне Пирло Андреа
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rossonero666
1616484578
Гасперини было бы интересно
Ответить
Hektor 84
1616497010
Скорее Клопп и Гвардиола отказались возглавить клячу, из за маленьких финансовых предложений! Спагетти середняк, Гасперини интересный вариант, но у него уже был провал в топ клубе. И не факт что у него получится. Тренировать Аталанту это одно, Ювентус команда другого уровня, сможет ли он реализовать там свои планы, скорее даже будет ли у него на это время? В Атланте у него было время создать команду, а в Ювентусе сразу будут требовать результат. А вот Индзаги уже реальный кандидат! Молод, перспективен, с идеями. Лацио при всех проблемах с составом в этом сезоне играет хорошо и в ЛЧ и в чемпе.
Ответить
zigbert
1616511618
Для Ювентуса было бы лучше вернуть Аллегри. Но наиболее вероятным пожалуй будет Индзаги.
Ответить
dinar7777dinar
1616752036
жаль если поведутся идти в этот тувинский блудняк !
Ответить
Главные новости
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
1
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
ВидеоЗаболотному порвали трусы в дебютном матче Медиалиги
15:45
5
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
8
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
3
Все новости
Все новости
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
09:21
1
ФотоМората нашел новый клуб
Вчера, 19:18
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
Вчера, 11:47
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
2
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+