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    Спаллетти, Гасперини и Индзаги могут возглавить «Ювентус» в случае отставки Пирло

    Стало известно, кто может сменить Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса».

    По информации La Repubblica, в случае резкого ухудшения результатов «Ювентуса» команду может возглавить экс-тренер «Зенита» и «Ромы» Лучано Спаллетти, работающий с «Аталантой» Джан Пьеро Гасперини или тренер «Лацио» Симоне Индзаги.

    Сообщается, что туринцы отказались от кандидатур Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы из-за их высоких финансовых требований. В «Ювентус» также не вернется Массимилиано Аллегри, который находится в непростых отношениях с руководством клуба.

    • «Ювентус» может уволить Пирло летом.
    • Пирло возглавляет туринцев с августа 2020 года. Для него это первый тренерский опыт в карьере.
    • «Ювентус» занимает четвертое место в таблице Серии А.

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    Источник: La Repubblica

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +309

      rossonero666 57 минут назад

      Гасперини было бы интересно

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