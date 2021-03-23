Спаллетти, Гасперини и Индзаги могут возглавить «Ювентус» в случае отставки Пирло

Стало известно, кто может сменить Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса».

По информации La Repubblica, в случае резкого ухудшения результатов «Ювентуса» команду может возглавить экс-тренер «Зенита» и «Ромы» Лучано Спаллетти, работающий с «Аталантой» Джан Пьеро Гасперини или тренер «Лацио» Симоне Индзаги.

Сообщается, что туринцы отказались от кандидатур Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы из-за их высоких финансовых требований. В «Ювентус» также не вернется Массимилиано Аллегри, который находится в непростых отношениях с руководством клуба.