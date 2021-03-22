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    «Ювентус» может летом уволить Пирло

    Будущее Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса» находится под вопросом.

    По информации Tuttosport, по итогам сезона руководство клуба решит, стоит ли продлевать сотрудничество с 41-летним специалистом.

    В «Ювентусе» хотят видеть не только улучшение результатов команды, но и более убедительную игру.

    • Пирло возглавляет туринцев с августа 2020 года.
    • Для него это первый тренерский опыт в карьере.
    • «Ювентус» занимает четвертое место в таблице Серии А.

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    Источник: Tuttosport

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