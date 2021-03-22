«Ювентус» может летом уволить Пирло

Будущее Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса» находится под вопросом.
По информации Tuttosport, по итогам сезона руководство клуба решит, стоит ли продлевать сотрудничество с 41-летним специалистом.
В «Ювентусе» хотят видеть не только улучшение результатов команды, но и более убедительную игру.
- Пирло возглавляет туринцев с августа 2020 года.
- Для него это первый тренерский опыт в карьере.
- «Ювентус» занимает четвертое место в таблице Серии А.
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Источник: Tuttosport