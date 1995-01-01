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    Football Italia: Пирло поругался с Аньелли после поражения от «Беневенто»

    Из раздевалки «Ювентуса» после матча с «Беневенто» (0:1) доносились кричи и оскорбления, сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

    Сообщается, что поражение в последнем матче стало причиной конфликта между главным тренером «Ювентуса» Андреа Пирло и президентом клуба Андреа Аньелли. Они говорили на повышенных тонах.

    • «Ювентус» отстает от лидирующего в Серии А «Интера» на 10 очков.
    • Туринский клуб идет на четвертом месте в чемпионате Италии.
    • Пирло возглавил «Ювентус» летом 2020 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12345

      Garrincha58 46 минут назад

      Пирло пора на выход и зачем было убирать Аллегри?

      0
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      Рейтинг: +2909

      Бомбардиръ 1 час назад

      Это Адольф затеял войну)

      0
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