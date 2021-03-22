Football Italia: Пирло поругался с Аньелли после поражения от «Беневенто»

Из раздевалки «Ювентуса» после матча с «Беневенто» (0:1) доносились кричи и оскорбления, сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

Сообщается, что поражение в последнем матче стало причиной конфликта между главным тренером «Ювентуса» Андреа Пирло и президентом клуба Андреа Аньелли. Они говорили на повышенных тонах.