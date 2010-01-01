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    Соболев – о Тедеско: «Постоянно говорим ему: «Оставайтесь!»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как отреагировал на отказ Доменико Тедеско продлевать контракт с московским клубом.

    – В чем сила Тедеско?

    – Когда он говорит, без разницы, до игры или в перерыве, – это всегда взбадривает. У него эмоциональная манера речи, и в перерыве последней игры с «Уралом» он мощно зарядил, чтобы мы при 3:0 не расслаблялись.

    – Вам хочется, чтобы Тедеско остался?

    – Конечно, хочется! Да ему все постоянно говорят: «Оставайтесь!» Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим... Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался.

    – Вы понимаете, зачем Тедеско объявил все команде в декабре? Почему не мог сказать только Федуну, чтобы он тихо начинал искать нового тренера, а футболистам и прессе — не говорить?

    – Он сказал нам это, чтобы быть перед всеми честным, никого не обманывать. Не могу говорить за других, но я больше всего уважаю Тедеско за честность. Еще – за хорошие тренировки. За эмоции. Он всегда с командой, всегда за нас. Это и на бровке видно. Заведенный, прыгает, кричит...

    – Вам не кажется, что иногда это больше похоже на шоу?

    – Уверен, что нет, поскольку знаю его. Он действительно так переживает за нас и так живет игрой. Для футболистов всегда главное, чтобы тренер был по отношению к ним справедливым, и Доменико такой. Если ты в порядке, то будешь играть.

    • Контракт немца с клубом истекает по окончании этого сезона.
    • В декабре Тедеско объявил, что не продлит соглашение.
    • «Спартак» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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