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  • Соболев – о Тедеско: «Постоянно говорим ему: «Оставайтесь!»

Соболев – о Тедеско: «Постоянно говорим ему: «Оставайтесь!»

23 марта 2021, 07:58
5

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как отреагировал на отказ Доменико Тедеско продлевать контракт с московским клубом.

– В чем сила Тедеско?

– Когда он говорит, без разницы, до игры или в перерыве, – это всегда взбадривает. У него эмоциональная манера речи, и в перерыве последней игры с «Уралом» он мощно зарядил, чтобы мы при 3:0 не расслаблялись.

– Вам хочется, чтобы Тедеско остался?

– Конечно, хочется! Да ему все постоянно говорят: «Оставайтесь!» Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим... Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался.

– Вы понимаете, зачем Тедеско объявил все команде в декабре? Почему не мог сказать только Федуну, чтобы он тихо начинал искать нового тренера, а футболистам и прессе — не говорить?

– Он сказал нам это, чтобы быть перед всеми честным, никого не обманывать. Не могу говорить за других, но я больше всего уважаю Тедеско за честность. Еще – за хорошие тренировки. За эмоции. Он всегда с командой, всегда за нас. Это и на бровке видно. Заведенный, прыгает, кричит...

– Вам не кажется, что иногда это больше похоже на шоу?

– Уверен, что нет, поскольку знаю его. Он действительно так переживает за нас и так живет игрой. Для футболистов всегда главное, чтобы тренер был по отношению к ним справедливым, и Доменико такой. Если ты в порядке, то будешь играть.

  • Контракт немца с клубом истекает по окончании этого сезона.
  • В декабре Тедеско объявил, что не продлит соглашение.
  • «Спартак» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Соболев: «Хочу поиграть за рубежом – в Германии, Италии или Англии»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Тедеско Доменико
Комментарии (5)
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ivany4
1616479330
Если судить по отзывам о Тедеско, которые звучат со всех сторон, то он оправдывает поговорку о том, что хороший тренер готовит команду в течении 2-х лет. А потом шлифует игру и дает результаты.
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ab15488
1616487643
Вы, видимо, ему это по русски говорите...
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zigbert
1616511164
Когда в команде хорошие взаимоотношения между тренером и игроками, можно решать большие задачи. Не исключено что Тедеско останется.
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Дедуктор
1616514417
Свезло Тедеске сильно. Большой и очень богатый клуб достался. Как бы, "великий". С квалифицированными игроками, с гигантским бюджетом, но без великих титулов. Т.е., вообще без ничего. Работай, Тедеска. Добивайся резалта в еврокубках. Делай себе имя. Международный народ заценит.
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Константинн
1616518282
По мне, так это тот самый случай когда команда и тренер нашли друг друга.
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