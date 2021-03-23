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  • Соболев: «Хочу поиграть за рубежом – в Германии, Италии или Англии»

Соболев: «Хочу поиграть за рубежом – в Германии, Италии или Англии»

23 марта 2021, 00:47
15

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем желании поиграть в Европе и назвал предпочтительные лиги для продолжения карьеры.

– Сами вы настроены все-таки попробовать на вкус зарубежный чемпионат?

Конечно, хочу. Иностранный футбол смотрю, и однажды хотелось бы оказаться его частью. Но, наверное, пока рано.

Надо еще поиграть в «Спартаке», выиграть в нем что-то, сыграть в Лиге чемпионов... Я же и в сборной ни разу еще не провел 90 минут. Короче – надо прибавлять, работать, крепнуть.

– Куда-то конкретно хотите?

Не Испания точно, там не мой футбол. Германия, Италия, Англия – в один из трех этих чемпионатов.

– Не обязательно из их верхних пятерок? А то у многих российских игроков почему-то только такие ожидания.

– Конечно, не обязательно. Кто меня в верхнюю пятерку возьмет?

  • Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
  • За этот период форвард забил 14 голов и сделал шесть ассистов в 31 матче.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
  • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (15)
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Lilipyt
1616451326
Как уже достали задавать один и тот же вопрос. Хотите поиграть за рубежом? О, да хочу это же моя мечта БЛА БЛА БЛА. Лучше задавали так хотите получать зп как в Урале играя за рубежом? О, да это же моя детская мечта...
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Жентус
1616452545
Чтобы выйти на европейский уровень, надо к е..еням отменять лимит в чемпионате и всех игроков, которые реально хотят в футбол играть, а не бабки получать, отправлять в клубы, которые по уровню им подходят. Это середина-подвал Чемпионшипа Англии, это подвал и Сегунда Испании, это подвал Италии, вроде тех же Беневенто, Специи, Пармы. Это подвал Франции, 2 дивизион Германии... Это наш уровень, наши средненькие игроки такое через силу, но могут вполне потянуть. Признаюсь честно, Соболев мог быть потянуть подвал АПЛ, который вылетает в чемпионшип. Шеффилд, Фулхем, Вест Бромвич. Футболист талантливый, есть куда расти. Вылетит с ними, а в следующем сезоне вполне и вернуться может. Годик поиграть на высоком уровне (А чемпионшип на голову сильнее РФПЛ, кто бы что не говорил), а потом будет играть на сверхвысоком. Авось, заметят (ну, не топы, конечно, но условный середняк, вроде Вулверхемптона).
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oyabun
1616473063
Какой смысл от подобных вопросов? Да любого нашего игрока спроси, хочет ли он играть в Европе? Любой ответит "Да!"
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slavа0508
1616475942
Парень провёл две игры классно и журналисты сразу давай лепить из него звезду,а нашим много не надо что бы хапнуть звёздочку и расслабиться,,,
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matvei_72
1616476924
Хоти, дурачок!Кому ты там нужен такой падучий...Научись сначала нормально в футбол играть...
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ivany4
1616478990
У журналистов вопросы одинаковые. У футболистов ответы одинаковые. Правда футболисты свои возможности оценивают по разному. У Соболева есть адекватность в рассуждениях. Посмотрим как задуманное воплощать будет.
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stop
1616483170
Нормальное желание , осталась малость , научится играть в футбол !
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Снег
1616495446
Cначала перестать падать без касания тебя в штрафной и около, стань мужчиной, а то и во второй пятёрке тебя уму -разуму сразу научат, а не смогут - домой, народ смешить!
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Hektor 84
1616496371
Стремись Саня и двигайся к мечте не сбавляя обороты!
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zigbert
1616510759
Для этого надо повышать с вой уровень и забивать еще больше мячей в РПЛ. Ничего невозможного нет, все в твоих руках.
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