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    Соболев: «Хочу поиграть за рубежом – в Германии, Италии или Англии»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем желании поиграть в Европе и назвал предпочтительные лиги для продолжения карьеры.

    – Сами вы настроены все-таки попробовать на вкус зарубежный чемпионат?

    Конечно, хочу. Иностранный футбол смотрю, и однажды хотелось бы оказаться его частью. Но, наверное, пока рано.

    Надо еще поиграть в «Спартаке», выиграть в нем что-то, сыграть в Лиге чемпионов... Я же и в сборной ни разу еще не провел 90 минут. Короче – надо прибавлять, работать, крепнуть.

    – Куда-то конкретно хотите?

    Не Испания точно, там не мой футбол. Германия, Италия, Англия – в один из трех этих чемпионатов.

    – Не обязательно из их верхних пятерок? А то у многих российских игроков почему-то только такие ожидания.

    – Конечно, не обязательно. Кто меня в верхнюю пятерку возьмет?

    • Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • За этот период форвард забил 14 голов и сделал шесть ассистов в 31 матче.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +422

      Жентус 1 час назад

      Чтобы выйти на европейский уровень, надо к е..еням отменять лимит в чемпионате и всех игроков, которые реально хотят в футбол играть, а не бабки получать, отправлять в клубы, которые по уровню им подходят. Это середина-подвал Чемпионшипа Англии, это подвал и Сегунда Испании, это подвал Италии, вроде тех же Беневенто, Специи, Пармы. Это подвал Франции, 2 дивизион Германии... Это наш уровень, наши средненькие игроки такое через силу, но могут вполне потянуть.
      Признаюсь честно, Соболев мог быть потянуть подвал АПЛ, который вылетает в чемпионшип. Шеффилд, Фулхем, Вест Бромвич. Футболист талантливый, есть куда расти. Вылетит с ними, а в следующем сезоне вполне и вернуться может. Годик поиграть на высоком уровне (А чемпионшип на голову сильнее РФПЛ, кто бы что не говорил), а потом будет играть на сверхвысоком. Авось, заметят (ну, не топы, конечно, но условный середняк, вроде Вулверхемптона).

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      Рейтинг: +665

      Lilipyt 1 час назад

      Как уже достали задавать один и тот же вопрос. Хотите поиграть за рубежом? О, да хочу это же моя мечта БЛА БЛА БЛА. Лучше задавали так хотите получать зп как в Урале играя за рубежом? О, да это же моя детская мечта...

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