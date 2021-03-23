Соболев: «Хочу поиграть за рубежом – в Германии, Италии или Англии»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем желании поиграть в Европе и назвал предпочтительные лиги для продолжения карьеры.
– Сами вы настроены все-таки попробовать на вкус зарубежный чемпионат?
– Конечно, хочу. Иностранный футбол смотрю, и однажды хотелось бы оказаться его частью. Но, наверное, пока рано.
Надо еще поиграть в «Спартаке», выиграть в нем что-то, сыграть в Лиге чемпионов... Я же и в сборной ни разу еще не провел 90 минут. Короче – надо прибавлять, работать, крепнуть.
– Куда-то конкретно хотите?
– Не Испания точно, там не мой футбол. Германия, Италия, Англия – в один из трех этих чемпионатов.
– Не обязательно из их верхних пятерок? А то у многих российских игроков почему-то только такие ожидания.
– Конечно, не обязательно. Кто меня в верхнюю пятерку возьмет?
- Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года.
- За этот период форвард забил 14 голов и сделал шесть ассистов в 31 матче.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.