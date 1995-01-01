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    Капелло: «Интер» уже выиграл эту Серию А. Конте и Гасперини – лучшие тренеры в Италии»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло убежден, что борьба за титул в нынешнем сезоне Серии А завершена. Также он назвал двух лучших тренеров Италии.

    «Антонио Конте и Джан Пьеро Гасперини – лучшие в Италии. Еще нравится Лука Готти из «Удинезе». Он делает простые вещи с уважением к игрокам, которые у него есть.

    «Интер» уже выиграл эту Серию А. Это случилось после поражения «Милана» от «Специи», – считает Капелло.

    • «Интер» лидирует в таблице с 9-очковым отрывом.
    • Антонио Конте может взять скудетто со 2-й своей командой.
    • Капелло не тренирует с 2018 года.

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    Источник: Football Italia

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