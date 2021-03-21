Капелло: «Интер» уже выиграл эту Серию А. Конте и Гасперини – лучшие тренеры в Италии»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло убежден, что борьба за титул в нынешнем сезоне Серии А завершена. Также он назвал двух лучших тренеров Италии.

«Антонио Конте и Джан Пьеро Гасперини – лучшие в Италии. Еще нравится Лука Готти из «Удинезе». Он делает простые вещи с уважением к игрокам, которые у него есть.

«Интер» уже выиграл эту Серию А. Это случилось после поражения «Милана» от «Специи», – считает Капелло.