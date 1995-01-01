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    Агент Мижигурскис: «Рассказов в «Арсенале» чувствует себя шикарно как никогда. Говорит, на сборах ощущал себя Марсело»

    Валериюс Мижигурскис, агент Николая Рассказова и Александра Ломовицкого, оценил их игру в аренде в «Арсенале». Он доволен.

    «Я более чем удовлетворен, как играют в «Арсенале» мои клиенты Александр Ломовицкий и Николай Рассказов. Коля играет на новой для себя позиции левого защитника. У него хорошо получается, ему нравится. Коля сейчас себя шикарно чувствует, никогда так не чувствовал. Говорит, на сборах ощущал себя Марсело. Это его слова. Все говорят, что Рассказов во всем прибавил», – сказал агент.

    • Оба игрока летом должны вернуться в «Спартак».
    • «Арсенал» идет в зоне переходных матчей.
    • Рассказов – самый дорогой клиент Мижигурскиса.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      Лфшт 1 час назад

      Жаль, что Марсело не ощущал себя Рассказовым.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      FENIX-SL 1 час назад

      лондонский?
      ой..тульский
      МАРСЕЛО? ТУЛЬСКИЙ МАРСЕЛО ИЗ РЕАЛ МАДРИДА?

      0
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