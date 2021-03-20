Агент Мижигурскис: «Рассказов в «Арсенале» чувствует себя шикарно как никогда. Говорит, на сборах ощущал себя Марсело»

Валериюс Мижигурскис, агент Николая Рассказова и Александра Ломовицкого, оценил их игру в аренде в «Арсенале». Он доволен.

«Я более чем удовлетворен, как играют в «Арсенале» мои клиенты Александр Ломовицкий и Николай Рассказов. Коля играет на новой для себя позиции левого защитника. У него хорошо получается, ему нравится. Коля сейчас себя шикарно чувствует, никогда так не чувствовал. Говорит, на сборах ощущал себя Марсело. Это его слова. Все говорят, что Рассказов во всем прибавил», – сказал агент.