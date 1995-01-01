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    Журналист Короткин: «В «Фиорентине» люди в шоке от травматичности Кокорина. Президент спрашивает, кого привезли»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин описал реакцию «Фиорентины» на очередную травму форварда Александра Кокорина. Игрок может пропустить ближайшие три встречи.

    «Насколько я знаю, люди, близкие к «Фиорентине», в шоке. Президент Рокко Коммиссо не слезает со спортивного директора Даниэле Праде: «Кого ты мне привез?» – сообщил Короткин.

    • В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор игрок принял участие в 3 матчах, результативными действиями не отличался.
    • Сегодня, 19 марта, Кокорину исполнилось 30 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 22:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10170

      paracetamol 5 минут назад

      Надо спрашивать не «Кого ты мне привез?», а кто тебе его всучил и за какой откат!

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      Рейтинг: +714

      Пельш 1 28 минут назад

      Наши классно макаронников нае..ли. Такого лодыря впулили!

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      Рейтинг: +1643

      Retiremen_VMF 53 минуты назад

      Я понимаю, что я дилетант, но в европе нет статистики по игроку? Дзагоев, Кокорин и вот Мамаев прибавился, Ари, по моему и все, больше явных хрустальных косарев нет.

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      Рейтинг: +20470

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Президент не слезает со спортивного директора..., метафора, однако.

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