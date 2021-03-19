Журналист Короткин: «В «Фиорентине» люди в шоке от травматичности Кокорина. Президент спрашивает, кого привезли»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин описал реакцию «Фиорентины» на очередную травму форварда Александра Кокорина. Игрок может пропустить ближайшие три встречи.
«Насколько я знаю, люди, близкие к «Фиорентине», в шоке. Президент Рокко Коммиссо не слезает со спортивного директора Даниэле Праде: «Кого ты мне привез?» – сообщил Короткин.
- В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор игрок принял участие в 3 матчах, результативными действиями не отличался.
- Сегодня, 19 марта, Кокорину исполнилось 30 лет.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»