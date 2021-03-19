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  • Журналист Короткин: «В «Фиорентине» люди в шоке от травматичности Кокорина. Президент спрашивает, кого привезли»

Журналист Короткин: «В «Фиорентине» люди в шоке от травматичности Кокорина. Президент спрашивает, кого привезли»

19 марта 2021, 22:33
16

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин описал реакцию «Фиорентины» на очередную травму форварда Александра Кокорина. Игрок может пропустить ближайшие три встречи.

«Насколько я знаю, люди, близкие к «Фиорентине», в шоке. Президент Рокко Коммиссо не слезает со спортивного директора Даниэле Праде: «Кого ты мне привез?» – сообщил Короткин.

  • В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор игрок принял участие в 3 матчах, результативными действиями не отличался.
  • Сегодня, 19 марта, Кокорину исполнилось 30 лет.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1616182806
Президент не слезает со спортивного директора..., метафора, однако.
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Retiremen_VMF
1616183040
Я понимаю, что я дилетант, но в европе нет статистики по игроку? Дзагоев, Кокорин и вот Мамаев прибавился, Ари, по моему и все, больше явных хрустальных косарев нет.
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Пельш 1
1616184523
Наши классно макаронников нае..ли. Такого лодыря впулили!
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paracetamol
1616185885
Надо спрашивать не «Кого ты мне привез?», а кто тебе его всучил и за какой откат!
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Roma56
1616189878
РПЛ настолько сильная лига, что в Италию продают только вот таких, которых не жалко)
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Garrincha58
1616221352
всех больше облажался Реал с Азаром отвалили они за него по моему лямов 100, а Зенит с Малкомом как пролетел! так что фиалки на 5 лямов это мелочи
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Hektor 84
1616245700
Уверен там среди сотрудников клуба заключено пари на то когда кокоша соизволит появиться на поле))) а то писали журналюшки как кокоша пятками пасы раздает как конвеер)))
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zigbert
1616263019
А разве рекомендации Капелло и Манчини вам не достаточно?
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Plyash
1616406586
Кого привезли? Ишака привезли,теперь он Фиору возит...
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Dgad
1616410332
Спартаку нужно поапладировать, такое г.. впарили))
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