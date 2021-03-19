«СЭ»: Кокорин усугубил травму. Он может пропустить еще три матча

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вряд ли поможет своей команде в ближайших играх.

По информации «СЭ», россиянин, которому сегодня исполнилось 30 лет, усугубил старую травму ноги и сейчас проходит лечение в римской клинике «Вилла Стюрт».

Под вопросом участие нападающего в матчах с «Миланом» (21 марта), «Дженоа» (3 апреля) и «Аталантой» (11 апреля).