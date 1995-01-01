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    «СЭ»: Кокорин усугубил травму. Он может пропустить еще три матча

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вряд ли поможет своей команде в ближайших играх.

    По информации «СЭ», россиянин, которому сегодня исполнилось 30 лет, усугубил старую травму ноги и сейчас проходит лечение в римской клинике «Вилла Стюрт».

    Под вопросом участие нападающего в матчах с «Миланом» (21 марта), «Дженоа» (3 апреля) и «Аталантой» (11 апреля).

    • В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор игрок принял участие в трех матчах, результативными действиями не отличался.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии12
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      Рейтинг: +14499

      derrik2000 4 минуты назад

      Да уж.
      "Здоровый образ жизни" в СИЗО и колонии привёл к необратимым последствиям организма ... (((

      0
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      Рейтинг: +107

      Guinnesss 6 минут назад

      Лучший!))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7828

      Вомбат 7 минут назад

      "Под вопросом участие нападающего в матчах." Тут надо было поставить точку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Almo91 13 минут назад

      Это уже даже не смешно...)

      2
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      Рейтинг: +5277

      порт 13 минут назад

      Ногтем расцарапал старый порез.

      1
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      Рейтинг: +8067

      NewLife 15 минут назад

      Если так и дальше пойдет, Ананидзе начнет завидовать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2157

      Иван Петров 1986 21 минуту назад

      Деньги идут и ладно. Играть то ему уже неохота.

      1
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      Рейтинг: +6440

      Старикан 23 минуты назад

      Как вовремя Спартак от него избавился!

      1
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      Рейтинг: +20467

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Кокора, пора завязывать! Иди пей кофе, и Дзюбу с собой прихвати, с ним тебе будет даже веселее, чем с Пашкой.

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      Рейтинг: +638

      АКМ-74У > DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Пока еще лохи не перевелись, Кокоша будет их доить

      1
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      Рейтинг: +714

      Пельш 1 25 минут назад

      как пить дать специально ломается!

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