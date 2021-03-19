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  • «СЭ»: Кокорин усугубил травму. Он может пропустить еще три матча

«СЭ»: Кокорин усугубил травму. Он может пропустить еще три матча

19 марта 2021, 17:25
42

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вряд ли поможет своей команде в ближайших играх.

По информации «СЭ», россиянин, которому сегодня исполнилось 30 лет, усугубил старую травму ноги и сейчас проходит лечение в римской клинике «Вилла Стюрт».

Под вопросом участие нападающего в матчах с «Миланом» (21 марта), «Дженоа» (3 апреля) и «Аталантой» (11 апреля).

  • В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор игрок принял участие в трех матчах, результативными действиями не отличался.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (42)
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Старикан
1616164525
Как вовремя Спартак от него избавился!
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NewLife
1616164983
Если так и дальше пойдет, Ананидзе начнет завидовать.
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порт
1616165088
Ногтем расцарапал старый порез.
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Almo91
1616165116
Это уже даже не смешно...)
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"supermax"
1616166036
бл.я как же объ.е.б.ались макаронники
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oyabun
1616166386
Итальянцев по-человечески жалко. Вляпались по самое..
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sobaka120982
1616168480
Даааа.... вот умело кинули итальянцев))))) брависсимо
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sobaka120982
1616169334
Кстати напоминает ситуацию с дзагоевым. Контракт есть а он все лечится и лечиться(((
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GermanVo
1616169389
Пора усыплять Сашку
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Venom888
1616172754
Да, блин, комедия прям, что тут скажешь...
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