«СЭ»: Кокорин усугубил травму. Он может пропустить еще три матча

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вряд ли поможет своей команде в ближайших играх.
По информации «СЭ», россиянин, которому сегодня исполнилось 30 лет, усугубил старую травму ноги и сейчас проходит лечение в римской клинике «Вилла Стюрт».
Под вопросом участие нападающего в матчах с «Миланом» (21 марта), «Дженоа» (3 апреля) и «Аталантой» (11 апреля).
- В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор игрок принял участие в трех матчах, результативными действиями не отличался.
Источник: «Спорт-Экспресс»