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    «Матч ТВ»: Сафонов в ближайшее время вернется в стартовый состав «Краснодара»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может вернуться в стартовый состав команды в ближайших матчах.

    По информации комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля, Мурад Мусаев рекомендовал Сафонову провести еще одну игру за «Краснодар-2», чтобы набрать оптимальную форму. После этого голкипер сможет рассчитывать на возвращение в стартовый состав основы.

    • Сафонов вернулся к тренировкам на поле.
    • Из-за травмы он не играет за «Краснодар» с 5 декабря.
    • В текущем сезоне Сафонов пропустил 28 голов в 20 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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