«Матч ТВ»: Сафонов в ближайшее время вернется в стартовый состав «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может вернуться в стартовый состав команды в ближайших матчах.
По информации комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля, Мурад Мусаев рекомендовал Сафонову провести еще одну игру за «Краснодар-2», чтобы набрать оптимальную форму. После этого голкипер сможет рассчитывать на возвращение в стартовый состав основы.
- Сафонов вернулся к тренировкам на поле.
- Из-за травмы он не играет за «Краснодар» с 5 декабря.
- В текущем сезоне Сафонов пропустил 28 голов в 20 матчах.
Источник: «Матч ТВ»