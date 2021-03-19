«Матч ТВ»: Сафонов в ближайшее время вернется в стартовый состав «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может вернуться в стартовый состав команды в ближайших матчах.

По информации комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля, Мурад Мусаев рекомендовал Сафонову провести еще одну игру за «Краснодар-2», чтобы набрать оптимальную форму. После этого голкипер сможет рассчитывать на возвращение в стартовый состав основы.