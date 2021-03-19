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  • Мусаев: «В этом сезоне «Краснодар» сам себе вставляет палки в колеса»

Мусаев: «В этом сезоне «Краснодар» сам себе вставляет палки в колеса»

19 марта 2021, 07:46
9

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

— До удаления контролировали игру, забили мяч, играли достаточно остро. Пока перестраивались, соперник завладел инициативой. Мы слишком много уважения ему показывали.

«Динамо» создало моменты в конце первого тайма. Второй тайм начали отлично, было хорошее движение, забили гол. Не смогли не то что достоять, не смогли сохранить положительный результат. За второй тайм трудно кому-нибудь предъявить претензии. Все бились и отдали все силы.

— Почему вы поменяли именно Реми Кабеллу? Он был очень недоволен заменой.

— Из полузащитников Кабелла самый атакующий игрок, он делает меньше всего оборонительной работы. Оставил трeх быстрых — Виктора Классона, Масиэла Вандерсона и Алексея Ионова. Кабелла недоволен? Ну понятно, когда тебя меняют в начале первого тайма, ты будешь недоволен. Недовольство здесь надо высказывать не тренеру, так решилась игра.

— «Краснодар» часто остаeтся вдесятером по ходу матча. Уделяете ли время на тренировках игре в меньшинстве?

— Нет. У нас акцент идeт на другие вещи. Оставаться в меньшинстве не входит в наши планы. Согласен, что в этом сезоне мы вставляем себе палки в колеса. Но на тренировках занимаемся другими вещами.

  • Краснодарцы проиграли дома со счетом 2:3, хотя вели в два мяча.
  • Кайо удалили на 18-й минуте за два предупреждения.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мусаев Мурад
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1616131398
В этом сезоне «Краснодар» сам себе вставляет палки в колеса. Особенно в этом деле постарался Я, - сказал Мусаев.
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САДЫЧОК
1616133407
Мусаев:«Краснодар» сам себе...... Нет ! Ни сам себе ! Галицкий сделал огромную ошибку ! Нужно выгнать и Мусаева и бунтовщиков и Кайо .Иначе , команду не восстановить года три !
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Дядя Серёжа
1616137143
Палка в колесе Краснодара - это Мусаев
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nemolod
1616137894
Частые удаления-это нарушение правил,а нарушение правил-это значит,что игрок не справляется с соперником ,то есть или не успевает из-за нехватки скорости или нет должного уровня мастерства-и все вопросы к кому? Правильно, к тренеру!
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Вальдемар IV
1616139168
в этом ли только, и их не вставляют, а кидают в рот тебе, рекордных шесть голов от маток это отставка всего руководства должна быть сразу в нормальном клубе
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lordmrv
1616140590
Мне действительно симпатичен Краснодар, но болелы простите - Мусаев не тренер. Гоните его сцаными тряпками.
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Вомбат
1616157905
Именно сам себе. Ты и вставляешь Кайо себе в основу на все игры.
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general.lizyukov
1616163011
Вставляет себе палки в колёса, оставляя тебя тренером?
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Кузьмич на трибуне
1616170459
Не совсем согласен. После удаления центрального защитника, всегда снимают нападающего, особенно если есть перевес в счёте. Мусаев снял с игры Реми. в центре поля получилась огромная дырка. Это непростительная ошибка тренера. Какой смысл оставлять нападающего, если получается разрыв между линией обороны и линией нападения. Мусаев оголил центр поля, и отдал инициативу сопернику, убрав самого связующего игрока. Тренер обязан был признать свою ошибку, а не валить на то что команда сама себе вставляет палки в колёса.
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