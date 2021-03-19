Мусаев: «В этом сезоне «Краснодар» сам себе вставляет палки в колеса»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

— До удаления контролировали игру, забили мяч, играли достаточно остро. Пока перестраивались, соперник завладел инициативой. Мы слишком много уважения ему показывали.

«Динамо» создало моменты в конце первого тайма. Второй тайм начали отлично, было хорошее движение, забили гол. Не смогли не то что достоять, не смогли сохранить положительный результат. За второй тайм трудно кому-нибудь предъявить претензии. Все бились и отдали все силы.

— Почему вы поменяли именно Реми Кабеллу? Он был очень недоволен заменой.

— Из полузащитников Кабелла самый атакующий игрок, он делает меньше всего оборонительной работы. Оставил трeх быстрых — Виктора Классона, Масиэла Вандерсона и Алексея Ионова. Кабелла недоволен? Ну понятно, когда тебя меняют в начале первого тайма, ты будешь недоволен. Недовольство здесь надо высказывать не тренеру, так решилась игра.

— «Краснодар» часто остаeтся вдесятером по ходу матча. Уделяете ли время на тренировках игре в меньшинстве?

— Нет. У нас акцент идeт на другие вещи. Оставаться в меньшинстве не входит в наши планы. Согласен, что в этом сезоне мы вставляем себе палки в колеса. Но на тренировках занимаемся другими вещами.