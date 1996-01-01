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    Мусаев: «В этом сезоне «Краснодар» сам себе вставляет палки в колеса»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

    — До удаления контролировали игру, забили мяч, играли достаточно остро. Пока перестраивались, соперник завладел инициативой. Мы слишком много уважения ему показывали.

    «Динамо» создало моменты в конце первого тайма. Второй тайм начали отлично, было хорошее движение, забили гол. Не смогли не то что достоять, не смогли сохранить положительный результат. За второй тайм трудно кому-нибудь предъявить претензии. Все бились и отдали все силы.

    — Почему вы поменяли именно Реми Кабеллу? Он был очень недоволен заменой.

    — Из полузащитников Кабелла самый атакующий игрок, он делает меньше всего оборонительной работы. Оставил трeх быстрых — Виктора Классона, Масиэла Вандерсона и Алексея Ионова. Кабелла недоволен? Ну понятно, когда тебя меняют в начале первого тайма, ты будешь недоволен. Недовольство здесь надо высказывать не тренеру, так решилась игра.

    — «Краснодар» часто остаeтся вдесятером по ходу матча. Уделяете ли время на тренировках игре в меньшинстве?

    — Нет. У нас акцент идeт на другие вещи. Оставаться в меньшинстве не входит в наши планы. Согласен, что в этом сезоне мы вставляем себе палки в колеса. Но на тренировках занимаемся другими вещами.

    • Краснодарцы проиграли дома со счетом 2:3, хотя вели в два мяча.
    • Кайо удалили на 18-й минуте за два предупреждения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +833

      Вальдемар IV 19 минут назад

      в этом ли только, и их не вставляют, а кидают в рот тебе, рекордных шесть голов от маток это отставка всего руководства должна быть сразу в нормальном клубе

      1
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      Рейтинг: +2477

      nemolod 41 минуту назад

      Частые удаления-это нарушение правил,а нарушение правил-это значит,что игрок не справляется с соперником ,то есть или не успевает из-за нехватки скорости или нет должного уровня мастерства-и все вопросы к кому? Правильно, к тренеру!

      0
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      Рейтинг: +4458

      Дядя Серёжа 53 минуты назад

      Палка в колесе Краснодара - это Мусаев

      1
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      Рейтинг: +6433

      САДЫЧОК 1 час назад

      Мусаев:«Краснодар» сам себе......
      Нет ! Ни сам себе ! Галицкий сделал огромную ошибку ! Нужно выгнать и Мусаева и бунтовщиков и Кайо .Иначе , команду не восстановить года три !

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      Рейтинг: +10155

      paracetamol 2 часа назад

      В этом сезоне «Краснодар» сам себе вставляет палки в колеса. Особенно в этом деле постарался Я, - сказал Мусаев.

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