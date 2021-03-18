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    Тедеско – о будущем в «Спартаке»: «Мне нравится здесь, давайте наслаждаться сегодняшним моментом»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал возможность продолжить тренировать команду в следующем сезоне.

    – Что нужно сделать, чтобы вы поменяли свое решение об уходе?

    – Мы сегодня выиграли, мне нравится быть здесь, давайте наслаждаться сегодняшним моментом.

    • Контракт немца с клубом истекает по окончании этого сезона.
    • В декабре Тедеско объявил, что не продлит соглашение.
    • «Спартак» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

    Тедеско: «О чемпионстве «Спартака» не задумываюсь ни на секунду»

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    Источник: Sport24

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    18.03.2021 23:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5261

      playsh 1 час назад

      Тед,ну хватит играться с Федуном в прятки,понятно ведь,что Спартак - твоя команда.
      Терпи и работай.Удачи тебе,а значит,и всем нам.

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