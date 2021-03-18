Тедеско – о будущем в «Спартаке»: «Мне нравится здесь, давайте наслаждаться сегодняшним моментом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал возможность продолжить тренировать команду в следующем сезоне.
– Что нужно сделать, чтобы вы поменяли свое решение об уходе?
– Мы сегодня выиграли, мне нравится быть здесь, давайте наслаждаться сегодняшним моментом.
- Контракт немца с клубом истекает по окончании этого сезона.
- В декабре Тедеско объявил, что не продлит соглашение.
- «Спартак» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
Тедеско: «О чемпионстве «Спартака» не задумываюсь ни на секунду»
Источник: Sport24