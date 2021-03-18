Дзюба – о незабитом пенальти в ворота ЦСКА: «Воспринял это для себя как вызов. Значит, надо взять паузу»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался по поводу того, что ему не удалось реализовать второй пенальти подряд.

«Что касается незабитого пенальти, то я воспринял это для себя как вызов. Не забил, значит, надо взять паузу с пенальти. Богданыч [главный тренер «Зенита» Сергей Семак] сказал, что пенальти бью я или Сердар. В тот раз Азмун забил, сегодня я. Это часть футбола.

Я рад, что «отмазался» голевой передачей на Вендела. Нельзя было ломаться после пенальти, я был должен команде», – сказал Дзюба.

«Зенит» победил ЦСКА в Москве со счетом 3:2.

Дзюба не забил пенальти на 45-й минуте – его удар парировал Игорь Акинфеев .

. В 21-м туре РПЛ форвард не реализовал 11-метровый в концовке игры с «Рубином» (1:2).

«Хейтеры всегда что-то говорят. Если достоин, значит, буду играть». Дзюба – о вызове в сборную