«Хейтеры всегда что-то говорят. Если достоин, значит, буду играть». Дзюба – о вызове в сборную

А где главный микропиг литлбой? Еще не вылез под новым ником, боюсь даже представить, под каким? гггг
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал вызов в сборную России для участия в отборочных матчах к ЧМ-2022.
«Я игрок обоймы, у нас нет основы. Там посмотрим. Если достоин, значит, буду играть. Я не понимаю, откуда берется хейт, кого вызывать, а кого нет. Хейтеры всегда что-то говорят, им всегда всe не так. У нас люди не умеют ценить других людей», – цитирует Дзюбу «Чемпионат».
- Дзюба забил 13 мячей в 21 матче текущего сезона РПЛ.
- Нападающий «Зенита» не реализовал два пенальти подряд.
- Дзюба будет капитаном сборной в мартовских матчах отбора к ЧМ-2022.