«Хейтеры всегда что-то говорят. Если достоин, значит, буду играть». Дзюба – о вызове в сборную

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал вызов в сборную России для участия в отборочных матчах к ЧМ-2022.

«Я игрок обоймы, у нас нет основы. Там посмотрим. Если достоин, значит, буду играть. Я не понимаю, откуда берется хейт, кого вызывать, а кого нет. Хейтеры всегда что-то говорят, им всегда всe не так. У нас люди не умеют ценить других людей», – цитирует Дзюбу «Чемпионат».