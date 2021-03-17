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    «Хейтеры всегда что-то говорят. Если достоин, значит, буду играть». Дзюба – о вызове в сборную

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал вызов в сборную России для участия в отборочных матчах к ЧМ-2022.

    «Я игрок обоймы, у нас нет основы. Там посмотрим. Если достоин, значит, буду играть. Я не понимаю, откуда берется хейт, кого вызывать, а кого нет. Хейтеры всегда что-то говорят, им всегда всe не так. У нас люди не умеют ценить других людей», – цитирует Дзюбу «Чемпионат».

    • Дзюба забил 13 мячей в 21 матче текущего сезона РПЛ.
    • Нападающий «Зенита» не реализовал два пенальти подряд.
    • Дзюба будет капитаном сборной в мартовских матчах отбора к ЧМ-2022.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.03.2021 23:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +290

      Pudddle 19 минут назад

      А где главный микропиг литлбой? Еще не вылез под новым ником, боюсь даже представить, под каким? гггг

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