«Ротор» подаст жалобу в КДК на судейство Левникова в игре с «Ростовом»

Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил, что клуб пожалуется в КДК на судейство Кирилла Левникова в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

«Обязательно будем подавать жалобу в КДК на судейство Левникова в сегодняшней игре. Однозначно есть вопрос по первому голу, когда Осипенко рукой сыграл. А остальное будем смотреть и разбираться.

Что касается желаемых санкций, то там пусть уже КДК решает», – цитирует Рекечинского Sport24.

Карпин: «Первый гол «Ростова» нельзя было засчитывать. Мяч прокатился по руке Осипенко»

«Матом можно? Это беспредел!» Тренер «Ротора» – о судействе в матче с «Ростовом»