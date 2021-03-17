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    «Ротор» подаст жалобу в КДК на судейство Левникова в игре с «Ростовом»

    Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил, что клуб пожалуется в КДК на судейство Кирилла Левникова в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

    «Обязательно будем подавать жалобу в КДК на судейство Левникова в сегодняшней игре. Однозначно есть вопрос по первому голу, когда Осипенко рукой сыграл. А остальное будем смотреть и разбираться.

    Что касается желаемых санкций, то там пусть уже КДК решает», – цитирует Рекечинского Sport24.

    Карпин: «Первый гол «Ростова» нельзя было засчитывать. Мяч прокатился по руке Осипенко»

    «Матом можно? Это беспредел!» Тренер «Ротора» – о судействе в матче с «Ростовом»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +158

      BlackMurderDeco 26 минут назад

      Был на матче, его уровень это чемпионат Киргизии судить причем низшего дивизиона

      0
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      Рейтинг: +158

      BlackMurderDeco 27 минут назад

      Скоты

      0
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      Рейтинг: +10099

      paracetamol 42 минуты назад

      Бесполезно. Судьи рассчитались новым судейским провалом в Волгограде за судейский провал в Химках. С их точки зрения баланс достигнут, а значит проблема решена!

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      Рейтинг: +158

      BlackMurderDeco > paracetamol 18 минут назад

      Счет не отменят, а вот отстранить могут этого бездаря

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