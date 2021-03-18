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  • «Ротор» подаст жалобу в КДК на судейство Левникова в игре с «Ростовом»

«Ротор» подаст жалобу в КДК на судейство Левникова в игре с «Ростовом»

18 марта 2021, 00:03
9

Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил, что клуб пожалуется в КДК на судейство Кирилла Левникова в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

«Обязательно будем подавать жалобу в КДК на судейство Левникова в сегодняшней игре. Однозначно есть вопрос по первому голу, когда Осипенко рукой сыграл. А остальное будем смотреть и разбираться.

Что касается желаемых санкций, то там пусть уже КДК решает», – цитирует Рекечинского Sport24.

Карпин: «Первый гол «Ростова» нельзя было засчитывать. Мяч прокатился по руке Осипенко»

«Матом можно? Это беспредел!» Тренер «Ротора» – о судействе в матче с «Ростовом»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ротор Ростов Левников Кирилл
Комментарии (9)
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paracetamol
1616015481
Бесполезно. Судьи рассчитались новым судейским провалом в Волгограде за судейский провал в Химках. С их точки зрения баланс достигнут, а значит проблема решена!
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BlackMurderDeco
1616016377
Скоты
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BlackMurderDeco
1616016410
Был на матче, его уровень это чемпионат Киргизии судить причем низшего дивизиона
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maygli
1616021597
Левников уже был на полгода отстранён после грубейшей ошибки, только вернулся и на тебе, снова здорова. Боялся Ростова, чем какого-то Ротора (ну дебил) в результате сомнительная отмена гола Ротора, и уж совсем неверное решение утвердив первый гол Ростова после игры рукой. Фактически игрок рукой отдал пас своему нападающему. Пере бз.дел.
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maygli
1616021776
М-да... рано в нашей стране ВАР ввели. :-)))
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Вальдемар IV
1616021829
да хорош, ладно химки сильные сейчас, но ротор статист как и тамбов, их даже физруки обыгрывают
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MaxRnD
1616048863
Логичное решение РФС с целью замять скандал в Химках - это устроить очередной судейский беспредел уже в пользу Ростова в матче с Ротором, и тем самым переключить акцент с темы постоянного уничтожения Ростова на якобы плохое и некомпетентное судейство во всех играх РПЛ. Умиляет с какой скоростью последовала такая реакция со стороны РФС (уж хоть бы подождали пару игр, чтобы так дёшево не палиться) Есть только одно небольшое "НО" - эта игра вне зависимости от устроенных судьями провокаций закончилась бы для Ростова победой, а вот в предыдущей "крот" со свистком полностью развернул ход игры в обратную сторону.
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JTherry
1616062338
судейство Кирилла Левникова - это ходячий за ним скандал от матча к матчу... ему все прощается из-за его папаши, бывшего судьи Николая Левникова - директора и преподавателя Академии спортивного арбитра в Питере...
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