Журналист Бобров: «Мирзов в особом списке у судей, так как нередко пытается их обмануть»

Александр Бобров, журналист «Спорт-Экспресса», специализирующийся на вопросах судейства, сообщил, что арбитры РПЛ по-особому относятся к Резиуану Мирзову из «Химок». Они подозревают его в нечестной игре.

«Надо сказать, что Мирзов уже в особом списке у судей. Он нередко пытается обмануть их, поэтому они оказывают ему повышенное внимание.

Мирзов может доиграться, что даже после настоящих фолов на нем арбитры не будут назначать пенальти», – сказал Бобров.

Мирзов принадлежит «Спартаку».

В сезоне РПЛ Мирзов забил 5 голов.

В последнем матче против «Ростова» (1:0) Мирзов заработал и реализовал пенальти.

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