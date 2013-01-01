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    Журналист Бобров: «Мирзов в особом списке у судей, так как нередко пытается их обмануть»

    Александр Бобров, журналист «Спорт-Экспресса», специализирующийся на вопросах судейства, сообщил, что арбитры РПЛ по-особому относятся к Резиуану Мирзову из «Химок». Они подозревают его в нечестной игре.

    «Надо сказать, что Мирзов уже в особом списке у судей. Он нередко пытается обмануть их, поэтому они оказывают ему повышенное внимание.

    Мирзов может доиграться, что даже после настоящих фолов на нем арбитры не будут назначать пенальти», – сказал Бобров.

    • Мирзов принадлежит «Спартаку».
    • В сезоне РПЛ Мирзов забил 5 голов.
    • В последнем матче против «Ростова» (1:0) Мирзов заработал и реализовал пенальти.

    Мирзов – о победном пенальти в игре с «Ростовом»: «Увидел ногу соперника. Подставился грамотно, упал»

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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