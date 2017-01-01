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    Мирзов – о победном пенальти в игре с «Ростовом»: «Увидел ногу соперника. Подставился грамотно, упал»

    Футболист «Химок» Резиуан Мирзов дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0). Он забил единственный мяч с пенальти.

    «Игра была очень тяжeлая. Мне кажется, я никогда в жизни не играл в таких погодных условиях. Из-за холода и ветра тяжело было даже бежать. Пацаны бились и заслуженно выиграли, молодцы.

    Еврокубки? Давайте мы просто будем выигрывать каждую игру, а там уже посмотрим. Когда мы приходили сюда, задача была одна, и мы еe выполняем, как говорится. А дальше нужно выигрывать, а что будет – увидим в конце чемпионата. Наверху тоже много команд, которые хотят попасть в четвeрку. Будет тяжело. Пересмотра задач на сезон не было, нам руководство ничего не говорило. Каждую игру выходим и бьeмся.

    Пенальти? Я просто убирал мяч и хотел ударить по воротам, но увидел, что соперник ставит ногу. Подставился грамотно, упал. У нас и после этого моменты хорошие были, могли забивать и не доводить до этих нервотрeпок», – сказал Мирзов.

    • Мирзов принадлежит «Спартаку».
    • С 2017 по 2019 год Мирзов принадлежал «Ростову».
    • В сезоне РПЛ Мирзов забил 5 голов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +43065

      MaxRnD 16 минут назад

      (с) "Я просто убирал мяч и хотел ударить по воротам, но увидел, что соперник ставит ногу. Подставился грамотно, упал"....

      Зачем же так откровенно "сдавать" лапочкина в интервью ? Мирзов либо отчаянно честный, либо отчаянно тупой !

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      Рейтинг: +43

      dinam > MaxRnD 9 минут назад

      Скорее всего второе)))

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