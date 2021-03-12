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  • Мирзов – о победном пенальти в игре с «Ростовом»: «Увидел ногу соперника. Подставился грамотно, упал»

Мирзов – о победном пенальти в игре с «Ростовом»: «Увидел ногу соперника. Подставился грамотно, упал»

12 марта 2021, 22:38
14

Футболист «Химок» Резиуан Мирзов дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0). Он забил единственный мяч с пенальти.

«Игра была очень тяжeлая. Мне кажется, я никогда в жизни не играл в таких погодных условиях. Из-за холода и ветра тяжело было даже бежать. Пацаны бились и заслуженно выиграли, молодцы.

Еврокубки? Давайте мы просто будем выигрывать каждую игру, а там уже посмотрим. Когда мы приходили сюда, задача была одна, и мы еe выполняем, как говорится. А дальше нужно выигрывать, а что будет – увидим в конце чемпионата. Наверху тоже много команд, которые хотят попасть в четвeрку. Будет тяжело. Пересмотра задач на сезон не было, нам руководство ничего не говорило. Каждую игру выходим и бьeмся.

Пенальти? Я просто убирал мяч и хотел ударить по воротам, но увидел, что соперник ставит ногу. Подставился грамотно, упал. У нас и после этого моменты хорошие были, могли забивать и не доводить до этих нервотрeпок», – сказал Мирзов.

  • Мирзов принадлежит «Спартаку».
  • С 2017 по 2019 год Мирзов принадлежал «Ростову».
  • В сезоне РПЛ Мирзов забил 5 голов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Ростов Спартак Мирзов Резиуан
Комментарии (14)
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MaxRnD
1615580009
(с) "Я просто убирал мяч и хотел ударить по воротам, но увидел, что соперник ставит ногу. Подставился грамотно, упал".... Зачем же так откровенно "сдавать" лапочкина в интервью ? Мирзов либо отчаянно честный, либо отчаянно тупой !
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Вомбат
1615581859
Я как-то не заметил, что пенальти левый. Сейчас включу, пересмотрю. Но раз сам игрок так говорит, то скорее всего Лапочкина снова лажанул. Уже третий раз за сезон. Не слишком ли часто?
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DOCTOR PENALTY
1615581904
Бредзиуан, а ты уверен, что это была нога? Может быть тебя через что-то другое бросили? Такое бывает.)
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Рубинище
1615599195
Подставился грамотно, упал. Дебил нет, писец мля-нашол чем похвалится.
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Makaweli
1615615909
Еслиб наши пешеходы так играли, как языком работают, таким как Месси и Роналду в глухом запасе сидели бы!
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nik55
1615637414
молодец что признался
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paracetamol
1615641949
Вот такой у нас футбол - подставился грамотно, упал, пенальти. А как в Европу - так пшик!
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Снег
1615643783
Пеналь левый, гол Ростова правильный...Валера, стирают твой клуб...
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