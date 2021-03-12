Мирзов – о победном пенальти в игре с «Ростовом»: «Увидел ногу соперника. Подставился грамотно, упал»

Футболист «Химок» Резиуан Мирзов дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0). Он забил единственный мяч с пенальти.

«Игра была очень тяжeлая. Мне кажется, я никогда в жизни не играл в таких погодных условиях. Из-за холода и ветра тяжело было даже бежать. Пацаны бились и заслуженно выиграли, молодцы.

Еврокубки? Давайте мы просто будем выигрывать каждую игру, а там уже посмотрим. Когда мы приходили сюда, задача была одна, и мы еe выполняем, как говорится. А дальше нужно выигрывать, а что будет – увидим в конце чемпионата. Наверху тоже много команд, которые хотят попасть в четвeрку. Будет тяжело. Пересмотра задач на сезон не было, нам руководство ничего не говорило. Каждую игру выходим и бьeмся.

Пенальти? Я просто убирал мяч и хотел ударить по воротам, но увидел, что соперник ставит ногу. Подставился грамотно, упал. У нас и после этого моменты хорошие были, могли забивать и не доводить до этих нервотрeпок», – сказал Мирзов.