Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    РПЛ переедет в новый офис из-за невозможности оплачивать 70-миллионную аренду нынешнего

    РПЛ предстоит переезд в новый офис в районе Таганки (Москва). Аренда нынешнего – 70 миллионов рублей в год – стала лиге не по карману.

    Сейчас офис РПЛ располагается в особняке неподалеку от метро «Трубная». До пандемии коронавируса часть помещений РПЛ сдавала в субаренду, что давало возможность оплачивать эти 70 миллионов. Теперь же субарендаторы покинули здание и РПЛ покрывать аренду не в состоянии.

    • Постоянный аппарат лиги – 40 человек.
    • Аренда нового помещения должна быть дешевле в 1,5 раза.
    • Бюджет РПЛ находится в ведении общего собрания клубов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +612

      Cromathaar 7 минут назад

      Мне офис на 12 человек обходится в 500 тысяч. У них на 40 человек - в 70 миллионов. Живут же люди!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      olesk 12 минут назад

      на 40 человек - 70 лямов? это чтож за офис такой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Untitled-1 21 минуту назад

      Пусть в коробку из-под холодильника переезжают. Соответствуют качеству РПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3177

      ФК Пупсик 23 минуты назад

      Неужели не могли со взяток добавить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +741

      Makaweli 39 минут назад

      Мда, во дела!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83719
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru