РПЛ переедет в новый офис из-за невозможности оплачивать 70-миллионную аренду нынешнего

РПЛ предстоит переезд в новый офис в районе Таганки (Москва). Аренда нынешнего – 70 миллионов рублей в год – стала лиге не по карману.

Сейчас офис РПЛ располагается в особняке неподалеку от метро «Трубная». До пандемии коронавируса часть помещений РПЛ сдавала в субаренду, что давало возможность оплачивать эти 70 миллионов. Теперь же субарендаторы покинули здание и РПЛ покрывать аренду не в состоянии.