РПЛ переедет в новый офис из-за невозможности оплачивать 70-миллионную аренду нынешнего

Мне офис на 12 человек обходится в 500 тысяч. У них на 40 человек - в 70 миллионов. Живут же люди!
РПЛ предстоит переезд в новый офис в районе Таганки (Москва). Аренда нынешнего – 70 миллионов рублей в год – стала лиге не по карману.
Сейчас офис РПЛ располагается в особняке неподалеку от метро «Трубная». До пандемии коронавируса часть помещений РПЛ сдавала в субаренду, что давало возможность оплачивать эти 70 миллионов. Теперь же субарендаторы покинули здание и РПЛ покрывать аренду не в состоянии.
- Постоянный аппарат лиги – 40 человек.
- Аренда нового помещения должна быть дешевле в 1,5 раза.
- Бюджет РПЛ находится в ведении общего собрания клубов.