Генеральный директор «Торпедо» – об отставке Игнашевича: «Вы о чем вообще говорите? Нет предпосылок»

Генеральный директор «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал информацию о возможном увольнении Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды.

«Отставка Игнашевича? Какие у вас предложения? Мы не выигрываем шесть матчей. Такая ситуация в команде.

Что с тренером? Все хорошо с ним, тренер у нас есть. Нет предпосылок для отставки. Мы идем на 5-м месте из 22 команд. Вы о чем вообще говорите? Не обращайте внимание на слухи. У нас есть цели на сезон, и мы стараемся их достичь», – сказал Маслов.

Игнашевич близок к отставке из «Торпедо». Команда не выигрывает шесть матчей подряд

«Игнашевич, вон из клуба!» Ультрас «Торпедо» потребовали отставки тренера