Новиков: «Динамо» меня выгнало на улицу. Я обязательно вернусь, никуда не денусь»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков анонсировал свое возвращение в «Динамо». Его оттуда уволили в прошлом году.
«Я с шести лет в «Динамо», обязательно вернусь, никуда не денусь.
Нет, мне не предлагали альтернативную должность в «Динамо». Меня это удивило. Получается, меня выгнали на улицу. Немножко обидно.
Я люблю «Динамо» и буду любить всегда», – сказал Новиков.
- «Нефтехимик» сейчас идет в ФНЛ 7-м.
- 1-ю команду «Динамо» Новиков тренировал с 2019 по 2020 год.
- Динамовцы сейчас занимают в РПЛ 5-е место.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»