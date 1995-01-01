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    Новиков: «Динамо» меня выгнало на улицу. Я обязательно вернусь, никуда не денусь»

    Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков анонсировал свое возвращение в «Динамо». Его оттуда уволили в прошлом году.

    «Я с шести лет в «Динамо», обязательно вернусь, никуда не денусь.

    Нет, мне не предлагали альтернативную должность в «Динамо». Меня это удивило. Получается, меня выгнали на улицу. Немножко обидно.

    Я люблю «Динамо» и буду любить всегда», – сказал Новиков.

    • «Нефтехимик» сейчас идет в ФНЛ 7-м.
    • 1-ю команду «Динамо» Новиков тренировал с 2019 по 2020 год.
    • Динамовцы сейчас занимают в РПЛ 5-е место.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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