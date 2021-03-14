Новиков: «Динамо» меня выгнало на улицу. Я обязательно вернусь, никуда не денусь»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков анонсировал свое возвращение в «Динамо». Его оттуда уволили в прошлом году.

«Я с шести лет в «Динамо», обязательно вернусь, никуда не денусь.

Нет, мне не предлагали альтернативную должность в «Динамо». Меня это удивило. Получается, меня выгнали на улицу. Немножко обидно.

Я люблю «Динамо» и буду любить всегда», – сказал Новиков.