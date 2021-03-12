Судья Назаров получил назначение на РПЛ впервые с июля. Тогда он сжал кулак после отмены гола «Спартака»

Линейный арбитр Владислав Назаров возвращается к работе на РПЛ. В ближайшем туре он будет вторым помощником на матче «Зенит» – «Ахмат».

Последний раз в высшем дивизионе Назаров работал 15 июля на встрече «Спартак» – «Ахмат», после чего был отстранен от РПЛ.