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    Судья Назаров получил назначение на РПЛ впервые с июля. Тогда он сжал кулак после отмены гола «Спартака»

    Линейный арбитр Владислав Назаров возвращается к работе на РПЛ. В ближайшем туре он будет вторым помощником на матче «Зенит»«Ахмат».

    Последний раз в высшем дивизионе Назаров работал 15 июля на встрече «Спартак» – «Ахмат», после чего был отстранен от РПЛ.

    • Тогда Назаров, будучи лайнсменом, зафиксировал офсайд у Самуэля Жиго, в результате чего был отменен гол Эсекьеля Понсе. После подтверждения правильности своего решения со стороны VAR он выразил удовлетворение, сжав кулак.
    • Поведение арбитра посчитали неэтичным.
    • Назаров судит РПЛ с 2009 года.

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    Источник: Referee.ru

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: -1456

      Аденн 19 минут назад

      свой, прикормленный газпромом судейка, подошло время бЗенитец подтянуть. Без судеек вонючкам тяжко.,

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      Рейтинг: +8010

      Puddle 29 минут назад

      Очередная новость- повод для лютых визгов! Гы-гы-гы!

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