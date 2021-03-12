Судья Назаров получил назначение на РПЛ впервые с июля. Тогда он сжал кулак после отмены гола «Спартака»

Линейный арбитр Владислав Назаров возвращается к работе на РПЛ. В ближайшем туре он будет вторым помощником на матче «Зенит» – «Ахмат».
Последний раз в высшем дивизионе Назаров работал 15 июля на встрече «Спартак» – «Ахмат», после чего был отстранен от РПЛ.
- Тогда Назаров, будучи лайнсменом, зафиксировал офсайд у Самуэля Жиго, в результате чего был отменен гол Эсекьеля Понсе. После подтверждения правильности своего решения со стороны VAR он выразил удовлетворение, сжав кулак.
- Поведение арбитра посчитали неэтичным.
- Назаров судит РПЛ с 2009 года.
Источник: Referee.ru