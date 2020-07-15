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    Глава судейского комитета Хачатурянц: «Судья матча «Спартак» – «Ахмат» повел себя неэтично, проявив радость после отмены гола. Это непрофессионализм»

    Ашот Хачатурянц, глава судейского комитета РФС, раскритиковал помощника главного судьи матча 29-го тура РПЛ «Спартак»«Ахмат» (3:0) Владислава Назарова. Тот сжал кулак после отмены гола хозяев, видео доступно ниже.

    «Проявление радости боковым арбитром — мы поговорили с Виктором Кашшаи, он согласен, что это неэтичное поведение. Судья не является членом какой-либо из команд. Арбитр не имеет права так проявлять свои эмоции, это проявление непрофессионализма. Вопрос будет рассмотрен, и данная позиция судьям будет донесена», – сказал Хачатурянц в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Назаров начал судить в 1998 году.
    • На профессиональном уровне он отсудил 183 матча.
    • В текущем сезоне РПЛ Назаров отсудил 11 встреч.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 00:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3992

      Hektor 84 11 минут назад

      Этот Назаров еще тот фрик

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      Рейтинг: +2724

      Павелий 1 час назад

      Нет уж... Во-первых, арбитр на месяц лишается зп. Во-вторых, он должен показать свою искреннюю радость от ближайшего гола Спартака.

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