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  • Глава судейского комитета Хачатурянц: «Судья матча «Спартак» – «Ахмат» повел себя неэтично, проявив радость после отмены гола. Это непрофессионализм»

Глава судейского комитета Хачатурянц: «Судья матча «Спартак» – «Ахмат» повел себя неэтично, проявив радость после отмены гола. Это непрофессионализм»

19 июля 2020, 00:54
21

Ашот Хачатурянц, глава судейского комитета РФС, раскритиковал помощника главного судьи матча 29-го тура РПЛ «Спартак»«Ахмат» (3:0) Владислава Назарова. Тот сжал кулак после отмены гола хозяев, видео доступно ниже.

«Проявление радости боковым арбитром — мы поговорили с Виктором Кашшаи, он согласен, что это неэтичное поведение. Судья не является членом какой-либо из команд. Арбитр не имеет права так проявлять свои эмоции, это проявление непрофессионализма. Вопрос будет рассмотрен, и данная позиция судьям будет донесена», – сказал Хачатурянц в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Назаров начал судить в 1998 году.
  • На профессиональном уровне он отсудил 183 матча.
  • В текущем сезоне РПЛ Назаров отсудил 11 встреч.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (21)
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Павелий
1595110486
Нет уж... Во-первых, арбитр на месяц лишается зп. Во-вторых, он должен показать свою искреннюю радость от ближайшего гола Спартака.
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dimar
1595116350
Ну ведь объясняли уже, что он радовался тому, что правильное решение принял и вар подтвердил его. Обиженки и плаксы набросились на человека в очередной раз.
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Просто-333
1595127201
а если бы он чихнул в это время- так вообще расстрел?
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subbotaspartak
1595127301
А гол нормальный был, как вы свои кулачки не сжимайте. А сжал он от радости действительно, потому что до этого у него очко было сжато, вдруг его решение не подтвердят.
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Добрый Бобер
1595140072
Я хоть и болельщик "Спартака", но по-моему, судья радуется тому, что VAR подтвердил его правоту, а не отмене гола, так что тут Хачатурянц не прав. А вот то, что после просмотра VAR отменили чистый гол - это позор.
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Plyash
1595140294
Ну это же чушь,такие моменты считать проявлением радости за хозяев поля.А если он до решения VAR был уверен,что гол надо отменять и порадовался,что оказался прав как судья? Работы у Хачатурянца что ли мало,что бы обсуждать такие моменты.
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NewLife
1595145741
Для адекватных любителей футбола все ясно и без этих внешних проявлений. Хачатурянц возмутился тем, что судейка невзначай выдал тайну полишинеля, а не тем, что судят в одну сторону и не засчитывают чистые голы. Чтобы вычистить эту заразу в РФС, нужна кардинальная чистка кадров, начиная с главного бомжа.
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Axe111
1595145966
рфс помойка, самоликвидируйтесь уже,хорош позориться
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Марк Аврелий!
1595146699
Думаю,что он радовался тому, что не ошибся фиксируя положение "Вне игры".
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docndoc
1595147080
Ну а что.. Радость человека, успешно сделавшего порученную ему "работу", за которую он получит "заслуженное" вознаграждение )))))
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