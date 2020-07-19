Глава судейского комитета Хачатурянц: «Судья матча «Спартак» – «Ахмат» повел себя неэтично, проявив радость после отмены гола. Это непрофессионализм»

Ашот Хачатурянц, глава судейского комитета РФС, раскритиковал помощника главного судьи матча 29-го тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат» (3:0) Владислава Назарова. Тот сжал кулак после отмены гола хозяев, видео доступно ниже.

«Проявление радости боковым арбитром — мы поговорили с Виктором Кашшаи, он согласен, что это неэтичное поведение. Судья не является членом какой-либо из команд. Арбитр не имеет права так проявлять свои эмоции, это проявление непрофессионализма. Вопрос будет рассмотрен, и данная позиция судьям будет донесена», – сказал Хачатурянц в эфире телеканала «Матч Премьер».

Назаров начал судить в 1998 году.

На профессиональном уровне он отсудил 183 матча.

В текущем сезоне РПЛ Назаров отсудил 11 встреч.