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    «СЭ»: судья Назаров, сжавший кулак после отмены гола «Спартака» в июльском матче с «Ахматом», отстранен от работы в РПЛ

    Арбитр Владислав Назаров не войдет в число судей, допущенных к обслуживанию матчей РПЛ в 2021 году, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, отстранение от работы связано с поведением рефери во время матча 29-го тура прошлого чемпионата между «Спартаком» и «Ахматом» (3:0).

    Тогда Назаров, будучи лайнсменом, зафиксировал офсайд у Самуэля Жиго, в результате чего был отменен гол Эсекьеля Понсе. После подтверждения правильности своего решения со стороны VAR он выразил удовлетворение, сжав кулак.

    Поведение арбитра посчитали неэтичным. С тех пор он не получал назначения на игры РПЛ. В 2021 году Назаров либо будет судить в ФНЛ, либо вообще завершит карьеру.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии16
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      Рейтинг: +4283

      Давид59 17 минут назад

      Вообще-то этот жест означает "йес, я был прав". Не знаю, что тут неэтичного

      0
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      Рейтинг: +7464

      Литейный4 17 минут назад

      Стыдно за свиней. Наверное долго ныли. Скоро хоть сниматься будут? Или скорее сами в пердив свалятся. Гыгыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: -1144

      Аденн 26 минут назад

      "свято" место пусто не бывает, дюков для бЗденита новых судеек прикормит.

      0
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      Рейтинг: +9120

      BRO_football 58 минут назад

      Очень странное отстранение. Ахмат же в том матче всё равно проиграл. Поэтому непонятно, радуется арбитр за Ахмат или же просто своему верному решению. Что в этом плохого? Бред полнейший.
      Зато за куда большие ошибки, напрямую влияющие на результат матча, всеми "любимого" Казарцева никто судить ФНЛ или даже завершать карьеру не отправлял.
      Вот так работает наш судейский комитет под предводительством Кашшаи.

      4
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      Рейтинг: +6798

      NewLife > BRO_football 22 минуты назад

      Они серьезные моменты либо не рассматривают, либо словоблудством занимаются для оправдания своих косяков. Для создания видимости работы приплетают кулачки и др. мелочевку.

      1
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      Рейтинг: -1224

      Бoрат 1 час назад

      Это Дзюба " получил удовлетворение, сжав кулак " ( все видели ) , а у него может просто мышечный спазм на нервной почве произошел . Гыгыгы .

      1
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      ...
      Рейтинг: +5833

      KPCCSPB > Бoрат 55 минут назад

      Когда твою мать епали возле подъезда в 3, она просила о помощи, но местные сходили лишь за презиками, чтобы эта грязная тварь не залетела. А то как выяснилось, она штампует только питарасов, кем ты и являешься. Лучше бы ей писду зашили сразу

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +4105

      Puddle 1 час назад

      Визги были?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +302

      99-й 1 час назад

      К спартаку походу применима толерантность как к другим меньшинствам а любой косой взгляд расценивается не иначе как расизм?

      4
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      Рейтинг: +7464

      Литейный4 1 час назад

      Не любит Федун, когда в его ручном судейском корпусе идут наперекор свиньям. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +472

      RJM555 1 час назад

      а казарцев будет работать да?

      0
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      Рейтинг: +669

      Andrew01 1 час назад

      Ахахах "пошла вода горячая"...

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