«СЭ»: судья Назаров, сжавший кулак после отмены гола «Спартака» в июльском матче с «Ахматом», отстранен от работы в РПЛ

Арбитр Владислав Назаров не войдет в число судей, допущенных к обслуживанию матчей РПЛ в 2021 году, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, отстранение от работы связано с поведением рефери во время матча 29-го тура прошлого чемпионата между «Спартаком» и «Ахматом» (3:0).

Тогда Назаров, будучи лайнсменом, зафиксировал офсайд у Самуэля Жиго, в результате чего был отменен гол Эсекьеля Понсе. После подтверждения правильности своего решения со стороны VAR он выразил удовлетворение, сжав кулак.

Поведение арбитра посчитали неэтичным. С тех пор он не получал назначения на игры РПЛ. В 2021 году Назаров либо будет судить в ФНЛ, либо вообще завершит карьеру.