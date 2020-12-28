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  • «СЭ»: судья Назаров, сжавший кулак после отмены гола «Спартака» в июльском матче с «Ахматом», отстранен от работы в РПЛ

«СЭ»: судья Назаров, сжавший кулак после отмены гола «Спартака» в июльском матче с «Ахматом», отстранен от работы в РПЛ

28 декабря 2020, 12:26
18

Арбитр Владислав Назаров не войдет в число судей, допущенных к обслуживанию матчей РПЛ в 2021 году, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, отстранение от работы связано с поведением рефери во время матча 29-го тура прошлого чемпионата между «Спартаком» и «Ахматом» (3:0).

Тогда Назаров, будучи лайнсменом, зафиксировал офсайд у Самуэля Жиго, в результате чего был отменен гол Эсекьеля Понсе. После подтверждения правильности своего решения со стороны VAR он выразил удовлетворение, сжав кулак.

Поведение арбитра посчитали неэтичным. С тех пор он не получал назначения на игры РПЛ. В 2021 году Назаров либо будет судить в ФНЛ, либо вообще завершит карьеру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Молодежное первенство Спартак Ахмат
Комментарии (18)
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mamba9090909
1609148260
"После подтверждения правильности своего решения со стороны VAR он выразил удовлетворение..................." ---------------------------------------------------------------------- Странно, выражать удовлетворение ПРАВИЛЬНОСТЬЮ своего решения, уже считается преступлением?!! Скоро уже дышать в сторону Спартака, будет рассматриваться преступно.)))
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ilichkadr
1609148284
На лицо извращение, лишенное здравого смысла и элементарной логики. Может придти в голову исключительно неотолерасту. Палата № 6 бьётся в конвульсиях............
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99-й
1609150540
К спартаку походу применима толерантность как к другим меньшинствам а любой косой взгляд расценивается не иначе как расизм?
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BRO_football
1609151329
Очень странное отстранение. Ахмат же в том матче всё равно проиграл. Поэтому непонятно, радуется арбитр за Ахмат или же просто своему верному решению. Что в этом плохого? Бред полнейший. Зато за куда большие ошибки, напрямую влияющие на результат матча, всеми "любимого" Казарцева никто судить ФНЛ или даже завершать карьеру не отправлял. Вот так работает наш судейский комитет под предводительством Кашшаи.
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Давид59
1609153826
Вообще-то этот жест означает "йес, я был прав". Не знаю, что тут неэтичного
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O-Z
1609159789
Один кулак сжал, другой хер свой. Одного поддержали, другого слили на пенсию сразу не справедливо.
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derrik2000
1609160180
"После подтверждения правильности своего решения со стороны VAR он выразил удовлетворение, сжав кулак." Помню этот момент. "Согласен с предыдущими ораторами" )) в том, что этим сжатием кулака арбитр выразил УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СВОЕЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ, т. к. об этом спорном эпизоде он уже имел своё мнение и кому-то из "судейских" его высказал, а после ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ главного арбитра, принятого им ПОСЛЕ видеоповтора, обрадовался за себя: мол, всё таки что-то ещё понимаю в футболе! А, может, и накоротке поспорил с кем-то из "судейских" по-поводу будущей трактовки эпизода арбитром в поле на ящик "чего-нибудь вкусненького"... )))))))))))))
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Retiremen_VMF
1609160585
Сай тяжеленный капец, обнови страницу и жди пока оно загрузит. Эй вы, столько всякой никому не нужной информации в виде рекламы даже популярные сайты не ставят. А на счет судьи, очередной раз обосрались. Судья, учитывая всю подоплеку явно волновался за правильности своего решения и когда ВАР подтвердил, просто обрадовался, как радуются все люди получившие подтверждение, что ты не ошибся в такой сложной ситуации. Так вот теперь этого профессионала выперли. Мама родная, что творится? А кого вы возьмете, того кто правильно ошибается??? Детский сад, а не судейский корпус.
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ySS
1609162186
Жажда - ничто, имидж - всё! Гуляй, Хачатурянц! Судья вообще-то был прав с оффсайдом
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Синитсосит
1609165880
да и срать на этого убого
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