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  • Шамкин: «Играл на приставке за Иммобиле, а через неделю он передо мной, настоящий»

Шамкин: «Играл на приставке за Иммобиле, а через неделю он передо мной, настоящий»

11 марта 2021, 13:47

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин поделился эмоциями от дебюта в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

— В этом сезоне ты дебютировал в Лиге чемпионов. Волновался перед выходом на поле в Риме?

— Это совсем другие эмоции, если сравнивать с РПЛ. Единственное, не хватало болельщиков.

Когда я стоял на бровке, сильно переживал. Сергей Богданович тогда попросил побольше бить и играть вперед. А Анатолий Александрович Тимощук сказал, что надо действовать, как на тренировках. Вышел — первые передачи сделал партнерам, сразу почувствовал уверенность в себе.

— Ты сказал, что увидеть Левандовски с трибун — космос. Каково было играть против Иммобиле — обладателя «Золотой бутсы»?

— Я часто играю в приставку, в различные футбольные симуляторы, собираю команды. За неделю до матча с «Лацио» играл за команду итальянской лиги, и там был Иммобиле. На приставке я играл за него, а тут вышел — и он передо мной, настоящий, для меня такое действительно космос

  • Шамкин – воспитанник «Зенита».
  • За основную команду петербуржцев нападающий провел семь матчей.
  • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Зенит Иммобиле Чиро Шамкин Даниил
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