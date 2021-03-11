Шамкин: «Играл на приставке за Иммобиле, а через неделю он передо мной, настоящий»

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин поделился эмоциями от дебюта в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

— В этом сезоне ты дебютировал в Лиге чемпионов. Волновался перед выходом на поле в Риме?

— Это совсем другие эмоции, если сравнивать с РПЛ. Единственное, не хватало болельщиков.

Когда я стоял на бровке, сильно переживал. Сергей Богданович тогда попросил побольше бить и играть вперед. А Анатолий Александрович Тимощук сказал, что надо действовать, как на тренировках. Вышел — первые передачи сделал партнерам, сразу почувствовал уверенность в себе.

— Ты сказал, что увидеть Левандовски с трибун — космос. Каково было играть против Иммобиле — обладателя «Золотой бутсы»?

— Я часто играю в приставку, в различные футбольные симуляторы, собираю команды. За неделю до матча с «Лацио» играл за команду итальянской лиги, и там был Иммобиле. На приставке я играл за него, а тут вышел — и он передо мной, настоящий, для меня такое действительно космос