Почеттино: «Неймар на одном уровне с Месси и Роналду и напоминает Марадону, Роналдиньо»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил своего форварда Неймара с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Бразилец сейчас травмирован.

«Мы можем предложить Неймару и Килиану Мбаппе то, что способен предложить мало кто в мире. В 29 лет Неймар на одном уровне с Месси и Роналду. Он потрясающий, напоминает мне Диего Марадону и Роналдиньо своим желанием играть. У Неймара мяч будто приклеен к ногам. Потрясающий талант», – сказал Почеттино.