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    Почеттино: «Неймар на одном уровне с Месси и Роналду и напоминает Марадону, Роналдиньо»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил своего форварда Неймара с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Бразилец сейчас травмирован.

    «Мы можем предложить Неймару и Килиану Мбаппе то, что способен предложить мало кто в мире. В 29 лет Неймар на одном уровне с Месси и Роналду. Он потрясающий, напоминает мне Диего Марадону и Роналдиньо своим желанием играть. У Неймара мяч будто приклеен к ногам. Потрясающий талант», – сказал Почеттино.

    • Бразилец играет в Париже с 2017 года.
    • Игрок стоит на рынке 128 миллионов евро.
    • Контракт Неймара истекает летом 2022 года.

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    Источник: CBS Sports

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