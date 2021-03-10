Тихонов: «Спартак» не отпустил Кутепова в «Астану». Игрок был «за»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов рассказал, что клуб пытался арендовать защитника «Спартака» Илью Кутепова. Москвичи не отпустили.

«Действительно, мы хотели, чтобы Илья поиграл в «Астане» хотя бы до лета. Я разговаривал об этом с самим игроком, он был «за». Но клуб его не отпустил. Почему? Потому что Кутепов нужен «Спартаку». Жаль, хотели видеть его у нас», – сказал Тихонов.