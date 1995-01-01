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    Тихонов: «Спартак» не отпустил Кутепова в «Астану». Игрок был «за»

    Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов рассказал, что клуб пытался арендовать защитника «Спартака» Илью Кутепова. Москвичи не отпустили.

    «Действительно, мы хотели, чтобы Илья поиграл в «Астане» хотя бы до лета. Я разговаривал об этом с самим игроком, он был «за». Но клуб его не отпустил. Почему? Потому что Кутепов нужен «Спартаку». Жаль, хотели видеть его у нас», – сказал Тихонов.

    • 27-летний Кутепов стоит на рынке 1,8 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ игрок провел 9 матчей.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20337

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Илюху ждут в Милане вместо Ибры!))))

      0
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      Рейтинг: +178

      PahaSpartak 1 час назад


      Спартак уже подставил Фиорентину , "Астану" решили просто не подставлять

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