Куман: «ПСЖ» – сильная команда. Надеюсь, мы сможем попортить им нервы»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Игра живет своей жизнью. Она зависит от того, как мы начнем матч, сколько энергии приложим, чтобы осложнить задачу соперника. Она зависит от нашей эффективности. «ПСЖ» показал это в первом матче. Но наша команда всегда создает моменты. Если мы будем на пике эффективности, нет ничего невозможного.

У нас был хороший отрезок в первом матче. Затем победа над «Севильей» в Кубке Испании придала нам уверенности. Но мы не можем сравнивать камбэк против «Севильи», которая выигрывала 2:0, с этим матчем, где мы уступаем 1:4. «ПСЖ» – сильная команда, которая хочет пройти в Лиге чемпионов весь путь до конца. Но «Барса» в каждом матче играет на победу. Надеюсь, мы сможем попортить им нервы», – сказал Куман.