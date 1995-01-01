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    Куман: «ПСЖ» – сильная команда. Надеюсь, мы сможем попортить им нервы»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    «Игра живет своей жизнью. Она зависит от того, как мы начнем матч, сколько энергии приложим, чтобы осложнить задачу соперника. Она зависит от нашей эффективности. «ПСЖ» показал это в первом матче. Но наша команда всегда создает моменты. Если мы будем на пике эффективности, нет ничего невозможного.

    У нас был хороший отрезок в первом матче. Затем победа над «Севильей» в Кубке Испании придала нам уверенности. Но мы не можем сравнивать камбэк против «Севильи», которая выигрывала 2:0, с этим матчем, где мы уступаем 1:4. «ПСЖ» – сильная команда, которая хочет пройти в Лиге чемпионов весь путь до конца. Но «Барса» в каждом матче играет на победу. Надеюсь, мы сможем попортить им нервы», – сказал Куман.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4813

      dinar7777dinar 1 час назад

      да пох на лч ! есть шанс взять испанию. молодая команда ! есть будущее. хорошая школа ! а не всякие тувинцы у которых в составе ни одного воспитанника !

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      Рейтинг: +10488

      DeStar 1 час назад

      посмотрим, верю в победу барсы... но зависит от того с чем выйдет на поле псж , либо с желанием пройти дальше во что бы то ни стало, либо выйдут и тут за победой да барсой.
      Если выйдет псж просто на проход - барса выиграет 2-1. 2-0.
      Если псж выйдет бороться и тут за победу, то думаю будет ничья.

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      Рейтинг: +5884

      серега кашин 1 час назад

      барса сейчас вообще не конкурент псж, а прошлый камбек был высосан судьями и симулянтами из пальца

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      Рейтинг: +4813

      dinar7777dinar > серега кашин 1 час назад

      высосан? все по факту было ! Не надо нести чушь !

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      Рейтинг: +11442

      Cules2013 2 часа назад

      Главное выложиться на полную и показать всё, что умеем, а там уже будь что будет.
      Камбэк совершить будет крайне сложно, о а вот победить, вполне реально. Для престижа, для сохранения достоинства.
      Куману нужно постараться психологически получше настроить команду, не прогадать со стартовым составом.

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      Рейтинг: +361

      Каменный стояк 2 часа назад

      Последние слова перед увольнением

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      Рейтинг: +4813

      dinar7777dinar > Каменный стояк 1 час назад

      каким увольнением? за что его увольнять? за то что он принял команду в разобранном состоянии? сколько новых людей главное молодежи каталонской в составе?

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