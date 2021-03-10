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  • Куман: «ПСЖ» – сильная команда. Надеюсь, мы сможем попортить им нервы»

Куман: «ПСЖ» – сильная команда. Надеюсь, мы сможем попортить им нервы»

10 марта 2021, 11:23
11

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Игра живет своей жизнью. Она зависит от того, как мы начнем матч, сколько энергии приложим, чтобы осложнить задачу соперника. Она зависит от нашей эффективности. «ПСЖ» показал это в первом матче. Но наша команда всегда создает моменты. Если мы будем на пике эффективности, нет ничего невозможного.

У нас был хороший отрезок в первом матче. Затем победа над «Севильей» в Кубке Испании придала нам уверенности. Но мы не можем сравнивать камбэк против «Севильи», которая выигрывала 2:0, с этим матчем, где мы уступаем 1:4. «ПСЖ» – сильная команда, которая хочет пройти в Лиге чемпионов весь путь до конца. Но «Барса» в каждом матче играет на победу. Надеюсь, мы сможем попортить им нервы», – сказал Куман.

Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Куман Рональд
Комментарии (11)
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Cules2013
1615365348
Главное выложиться на полную и показать всё, что умеем, а там уже будь что будет. Камбэк совершить будет крайне сложно, о а вот победить, вполне реально. Для престижа, для сохранения достоинства. Куману нужно постараться психологически получше настроить команду, не прогадать со стартовым составом.
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серега кашин
1615366438
барса сейчас вообще не конкурент псж, а прошлый камбек был высосан судьями и симулянтами из пальца
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Irina94
1615366842
тестовый коммент
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DeStar
1615367859
посмотрим, верю в победу барсы... но зависит от того с чем выйдет на поле псж , либо с желанием пройти дальше во что бы то ни стало, либо выйдут и тут за победой да барсой. Если выйдет псж просто на проход - барса выиграет 2-1. 2-0. Если псж выйдет бороться и тут за победу, то думаю будет ничья.
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dinar7777dinar
1615368490
да пох на лч ! есть шанс взять испанию. молодая команда ! есть будущее. хорошая школа ! а не всякие тувинцы у которых в составе ни одного воспитанника !
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koli4ka
1615378724
Сегодня уверен в победе Барсы,но дальше пройдёт,к сожалению ПСЖ,уж больно неподъемный у них запас прочности после первого матча...
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CSKA57
1615387314
В футболе все может быть. Однако, Барсе будет очень трудно.
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PahaSpartak
1615567940
Когда уже и у них новости будут как в России. Всё **** какая-то, никто не дрочит , чиновников не херачит, может всё-таки Кокорин разбавит им там немного своим присутсвием
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