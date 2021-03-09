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    Экс-президент ОКР Жуков: «Если бы Лев стал тренером «Спартака», было бы здорово»

    Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера «Спартака».

    «Хотелось бы, чтобы «Спартак» поборолся за чемпионство. Но судить по одной игре с «Краснодаром» трудно.

    Я остаюсь при своем мнении, что «Спартаку» нужно как можно скорее определиться с тренером. Это совершенно неправильное решение – оставлять Тедеско, который уйдет через несколько месяцев. Просто будет потерян и следующий сезон.

    У команды нет поставленной игры, всe на эмоциях. Надо найти нового тренера, хорошо, если это будет спартаковец. Например, Валерий Карпин или Дмитрий Парфенов.

    Если же это будет не спартаковец, то хорошо бы найти человека с мировым именем. Например, Йоахим Лев, вот это было бы совсем здорово», – приводят слова Жукова «Р-Спорт».

    • Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона. Он не стал продлевать контракт с московским клубом.
    • Лев покинет сборную Германии после Евро-2020.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    09.03.2021 23:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20328

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Тигрица Зарема сожрёт любого Льва. Пока ей нравится Педескин, увы.(((

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      Рейтинг: +65

      A.l.e.x.777 1 час назад

      Топ тренер если и придёт, то под требования играть в лиге чемпионов и бороться за золото потребует усиления на сотни млн. А это не наш вариант.

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