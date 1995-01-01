Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    «Спартак» попросит РФС отменить желтую карточку Жиго

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о планах клуба обратиться в РФС с просьбой отменить желтую карточку защитника Самуэля Жиго, полученную в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (6:1).

    «Клуб планирует обратиться в ЭСК (экспертно-судейскую комиссию) с просьбой рассмотреть эпизод с получением желтой карточки Самуэлем Жиго», – сказал Фетисов.

    • Предупреждение стало для француза четвертым в текущем чемпионате.
    • Если его не отменят, то Жиго пропустит дерби с «Динамо» в 22-м туре РПЛ.
    • В этом сезоне 27-летний футболист провел за «Спартак» 20 матчей, забил три гола и сделал один ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83522
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru