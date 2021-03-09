«Спартак» попросит РФС отменить желтую карточку Жиго

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о планах клуба обратиться в РФС с просьбой отменить желтую карточку защитника Самуэля Жиго, полученную в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (6:1).

«Клуб планирует обратиться в ЭСК (экспертно-судейскую комиссию) с просьбой рассмотреть эпизод с получением желтой карточки Самуэлем Жиго», – сказал Фетисов.