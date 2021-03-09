«Спартак» попросит РФС отменить желтую карточку Жиго

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о планах клуба обратиться в РФС с просьбой отменить желтую карточку защитника Самуэля Жиго, полученную в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (6:1).
«Клуб планирует обратиться в ЭСК (экспертно-судейскую комиссию) с просьбой рассмотреть эпизод с получением желтой карточки Самуэлем Жиго», – сказал Фетисов.
- Предупреждение стало для француза четвертым в текущем чемпионате.
- Если его не отменят, то Жиго пропустит дерби с «Динамо» в 22-м туре РПЛ.
- В этом сезоне 27-летний футболист провел за «Спартак» 20 матчей, забил три гола и сделал один ассист.
Источник: «Спорт-Экспресс»