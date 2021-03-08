Гендиректор «Краснодара»: «Не уволим Мусаева даже если команда проиграет все матчи до конца чемпионата»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг дал понять, что Мурад Мусаев не покинет пост главного тренера команды.

– Владимир Леонидович, последние результаты команды не впечатляют, всe чаще и настойчивее слышны призывы к решительным действиям со стороны руководства клуба. Что вы можете ответить тем, кто призывает к немедленной отставке Мусаева?

– Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят. А нашим болельщикам я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призeрами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в «евровесну».

И во всeм этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают.

Так вот, если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой.