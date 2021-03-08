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  • Гендиректор «Краснодара»: «Не уволим Мусаева даже если команда проиграет все матчи до конца чемпионата»

Гендиректор «Краснодара»: «Не уволим Мусаева даже если команда проиграет все матчи до конца чемпионата»

8 марта 2021, 12:36
45

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг дал понять, что Мурад Мусаев не покинет пост главного тренера команды.

– Владимир Леонидович, последние результаты команды не впечатляют, всe чаще и настойчивее слышны призывы к решительным действиям со стороны руководства клуба. Что вы можете ответить тем, кто призывает к немедленной отставке Мусаева?

– Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят. А нашим болельщикам я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призeрами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в «евровесну».

И во всeм этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают.

Так вот, если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой.

  • 37-летний Мусаев возглавляет «Краснодар» с апреля 2018 года.
  • Команда идет на восьмом месте в РПЛ.
  • В пяти последних матчах краснодарцы проиграла четыре раза и однажды сыграли вничью.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (45)
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B.G.
1615196591
Что за бред несет ген.директор Краснодара?!
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MaxRnD
1615198067
Зомби
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derrik2000
1615199181
Не, ну, с одной стороны, понятно, что ФК Краснодар в этом сезоне в России ковид выбрал своей жертвой. Плюс череда травм ключевых игроков. Это понятно. Но ГДЕ НОРМАЛЬНАЯ ФИЗПОДГОТОВКА, соответствующая тому уровню команды, о чьих успехах в прошлых сезонах так много, в т. ч. в этом интервью, сказано? ХДЕ морально-волевой настрой игроков? ХДЕ тактическое разнообразие? Что за непонятные финансовые трения с голкипером № 1 команды Матвеем Сафоновым? Уже только ленивый не писал, что основная (и единственная) причина непопадания Матвея даже в запас - отсутствие ДОСТОЙНОЙ, т. е. соответствующей его мастерству и роли в команде, зарплаты. Думаю, что сейчас в Краснодаре много таких "скелетов в шкафу". Понимаю, что в настоящее время на Галицкого совершается длительная финансовая атака со стороны столичных финансово--промышленных групп, а, проще говоря, бандюков и жуликов 90-х, сейчас "действующих по закону", но ЗАЧЕМ тогда в этой ситуации Галицкому футбольная команда в РПЛ? Деньги, которых сейчас уже не столько, сколько было, некуда тратить? Или у него в уме есть "ПЛАН Б"?
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ivany4
1615199817
Частный клуб волен сам выбирать пути своего развития. Как в сторону успеха, так и в другую сторону.
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Hektor 84
1615201718
На руках носить будете? По лицу Мусаева видно что он как потерянный.
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Hektor 84
1615201774
Даже уже с криками на судей не кидается
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Январь 59
1615201924
Мнение столичных журналистов- это одно а свои болельщики - это другое. Тогда Так и скажите :"Мусаев будет тренером , даже если на трибунах будет пусто" нам наплевать на своих болельщиков тоже.
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kosmonaft
1615202847
мне бы такую работу не фига не делаешь деньги платят не увольняют прям как лозунг газпрома мечты сбываются
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Рубинище
1615203397
Предсказуемо и ожидаемо. т.к. по факту г.т. там Галицкий, а Мусаев всего лишь доводит его требования до футболистов.
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Пельш 1
1615203802
Ну не тянет Мусаев пока, пусть набирается опыта в другом клубе или в дубле!
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