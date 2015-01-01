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    Гендиректор «Краснодара»: «Не уволим Мусаева даже если команда проиграет все матчи до конца чемпионата»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг дал понять, что Мурад Мусаев не покинет пост главного тренера команды.

    – Владимир Леонидович, последние результаты команды не впечатляют, всe чаще и настойчивее слышны призывы к решительным действиям со стороны руководства клуба. Что вы можете ответить тем, кто призывает к немедленной отставке Мусаева?

    – Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят. А нашим болельщикам я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призeрами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в «евровесну».

    И во всeм этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают.

    Так вот, если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой.

    • 37-летний Мусаев возглавляет «Краснодар» с апреля 2018 года.
    • Команда идет на восьмом месте в РПЛ.
    • В пяти последних матчах краснодарцы проиграла четыре раза и однажды сыграли вничью.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии33
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      Рейтинг: +3786

      Ганнибал Лектор 32 минуты назад

      Череда травм, контрактные вопросы, тактические ошибки и банальное невезение. Хотя и свято верить в талант Мусаева глупо

      0
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      Рейтинг: +703

      Пельш 1 38 минут назад

      Ну не тянет Мусаев пока, пусть набирается опыта в другом клубе или в дубле!

      0
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      Рейтинг: +5699

      Рубинище 45 минут назад

      Предсказуемо и ожидаемо. т.к. по факту г.т. там Галицкий, а Мусаев всего лишь доводит его требования до футболистов.

      1
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      Рейтинг: +421

      kosmonaft 54 минуты назад

      мне бы такую работу не фига не делаешь деньги платят не увольняют прям как лозунг газпрома мечты сбываются

      1
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      Рейтинг: +1393

      Январь 59 1 час назад

      Мнение столичных журналистов- это одно а свои болельщики - это другое. Тогда Так и скажите :"Мусаев будет тренером , даже если на трибунах будет пусто" нам наплевать на своих болельщиков тоже.

      2
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      Рейтинг: +8597

      Hektor 84 1 час назад

      Даже уже с криками на судей не кидается

      2
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      Рейтинг: +8597

      Hektor 84 1 час назад

      На руках носить будете? По лицу Мусаева видно что он как потерянный.

      2
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      Рейтинг: +4573

      BarStep 1 час назад

      Однако позиция., неожиданная, но требующая уважения..

      1
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      Рейтинг: +1955

      Krasnodar 123 1 час назад

      БУДЕТ РАБОТАТЬ - ХОЗЯИН СКАЗАЛ!!!

      1
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      Рейтинг: +19337

      bset 1 час назад

      Надеюсь, Гинер про Ганчаренко такого говорить не будет

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      Рейтинг: +796

      Вальдемар IV > bset 1 час назад

      еще бы, там полуголые же скачут, развернут какой-нибудь матерный баннер или потасовку с файерами начнут, театральной публикой легче управлять

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