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    Газинский извинился перед болельщиками «Краснодара» после 1:6 от «Спартака»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» (1:6) в матче 21-го тура РПЛ.

    «Тяжело начинать матч, когда проигрываешь уже 0:2. Безобразно начали. Потом были подходы. Конечно, такое количество мячей пропускать непозволительно.

    Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед болельщиками, Сделаем всe, чтобы в дальнейшем такое не повторилось.

    Мы не справились с тем, что «Спартак» будет выбегать в быстрые атаки. Позиционно мы сыграли ненадeжно», – сказал Газинский.

    • «Спартак» не побеждал так крупно с сентября 2015 года.
    • «Краснодар» впервые в истории РПЛ пропустил за одну игру шесть мячей.
    • Единственный гол в составе южан забил Газинский.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      ростов 100/100 1 час назад

      Жаль соседей. Как говорится карта не пошла. Думаю наладится, мой Ростов тоже так проигровал.

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      Рейтинг: +592

      Докторо123 3 часа назад

      Нет, Юра, это не разгромное поражение от «Спартака» , а плевок в лицо своим болельщикам... Это позорище... Когда команда начнёт играть ???

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