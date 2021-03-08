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  • Газинский извинился перед болельщиками «Краснодара» после 1:6 от «Спартака»

Газинский извинился перед болельщиками «Краснодара» после 1:6 от «Спартака»

8 марта 2021, 08:33
3

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» (1:6) в матче 21-го тура РПЛ.

«Тяжело начинать матч, когда проигрываешь уже 0:2. Безобразно начали. Потом были подходы. Конечно, такое количество мячей пропускать непозволительно.

Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед болельщиками, Сделаем всe, чтобы в дальнейшем такое не повторилось.

Мы не справились с тем, что «Спартак» будет выбегать в быстрые атаки. Позиционно мы сыграли ненадeжно», – сказал Газинский.

  • «Спартак» не побеждал так крупно с сентября 2015 года.
  • «Краснодар» впервые в истории РПЛ пропустил за одну игру шесть мячей.
  • Единственный гол в составе южан забил Газинский.

«Спартак» поиздевался над «Краснодаром» – в 10 фактах, цифрах и рекордах

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Газинский Юрий
Комментарии (3)
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ростов 100/100
1615190627
Жаль соседей. Как говорится карта не пошла. Думаю наладится, мой Ростов тоже так проигровал.
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morgan59
1615194992
Подобные извинения были после поражений 5:0. Были и подобные обещания. Однако всё повторяется и продолжается. Скажите просто , что мы теперь середнячки и будем бороться за выживание.
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zigbert
1615208022
Гол правда Юрий забил красивый.
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