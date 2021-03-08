Газинский извинился перед болельщиками «Краснодара» после 1:6 от «Спартака»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» (1:6) в матче 21-го тура РПЛ.

«Тяжело начинать матч, когда проигрываешь уже 0:2. Безобразно начали. Потом были подходы. Конечно, такое количество мячей пропускать непозволительно.

Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед болельщиками, Сделаем всe, чтобы в дальнейшем такое не повторилось.

Мы не справились с тем, что «Спартак» будет выбегать в быстрые атаки. Позиционно мы сыграли ненадeжно», – сказал Газинский.

«Спартак» не побеждал так крупно с сентября 2015 года.

«Краснодар» впервые в истории РПЛ пропустил за одну игру шесть мячей.

Единственный гол в составе южан забил Газинский.

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