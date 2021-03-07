«Спартак» поиздевался над «Краснодаром» – в 10 фактах, цифрах и рекордах

Самый быстрый гол сезона и прерванная серия из поражений.

«Спартак» в матче 21-го тура разгромил «Краснодар» (6:1) и вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. Главная фактура по итогам:

1. «Спартак» не побеждал так крупно с сентября-2015. Тогда он в Кубке России разгромил «Волгу» (7:0).

2. Квинси Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак». Предыдущий гол был в августе-2018 в ворота «Динамо» (2:1).

3. «Спартак» до этого проиграл четыре матча подряд во всех турнирах с разницей мячей – 1:8. Теперь победил 6:1.

4. На двоих команды 18 раз пробили из-за пределов штрафной площади. Это рекорд сезона РПЛ.

5. Александр Соболев в свой день рождения сделал дубль и забил впервые с ноября. Первый гол прилетел на 62-й секунде – самый быстрый в сезоне-2020/21. Теперь у него в РПЛ семь голов.

6. Джордан Ларссон тоже забил два гола и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров РПЛ (у него 10 забитых мячей). Выше – только Азмун и Дзюба (по 11).

7. «Краснодар» впервые в истории РПЛ пропустил за матч шесть голов. Ближайшее антидостижение – пять голов от «Зенита» в 2011 году.

8. «Краснодар» вообще не выигрывает в 2021 году. Он провел пять матчей и проиграл четыре + вылетел из Кубка России и Лиги Европы.

9. «Спартак» победил «Краснодар» дома впервые с 2017 года. И дважды за этот сезон.

10. «Спартак» вышел на чистое третье место, «Краснодар» – восьмой.

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