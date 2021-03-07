⚡ РПЛ. «Спартак» разгромил «Краснодар» – 6:1. Промес забил первый мяч после возвращения, у Соболева и Ларссона дубль

«Спартак» победил «Краснодар» (6:1) в матче 21-го тура РПЛ.

Полузащитник Квинси Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак». Дубль оформили нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон.

«Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд и вернулся на третье место в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 6:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 2; 2:0 – Промес, 8; 2:1 – Газинский, 56; 3:1 – Соболев, 61; 4:1 – Ларссон, 63; 5:1 – Понсе, 75; 6:1 – Ларссон, 83

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго (Кутепов, 78), Айртон, Мозес, Умяров, Крал (Маркитесов, 88), Промес (Хендрикс, 70), Соболев (Понсе, 70), Ларссон (Бакаев, 88).

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Чернов, Сорокин, Газинский (Ольссон, 68), Классон (Марков, 68), Вилена, Кабелла (Уткин, 68), Ионов, Ари (Сулейманов, 19), Вандерсон.

Предупреждения: Жиго, 67; Умяров, 89 – Сорокин, 86.

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