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    ⚡ РПЛ. «Спартак» разгромил «Краснодар» – 6:1. Промес забил первый мяч после возвращения, у Соболева и Ларссона дубль

    «Спартак» победил «Краснодар» (6:1) в матче 21-го тура РПЛ.

    Полузащитник Квинси Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак». Дубль оформили нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон.

    «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд и вернулся на третье место в РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Спартак (Москва) – Краснодар – 6:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Соболев, 2; 2:0 – Промес, 8; 2:1 – Газинский, 56; 3:1 – Соболев, 61; 4:1 – Ларссон, 63; 5:1 – Понсе, 75; 6:1 – Ларссон, 83

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго (Кутепов, 78), Айртон, Мозес, Умяров, Крал (Маркитесов, 88), Промес (Хендрикс, 70), Соболев (Понсе, 70), Ларссон (Бакаев, 88).

    «Краснодар»: Агкацев, Кайо, Чернов, Сорокин, Газинский (Ольссон, 68), Классон (Марков, 68), Вилена, Кабелла (Уткин, 68), Ионов, Ари (Сулейманов, 19), Вандерсон.

    Предупреждения: Жиго, 67; Умяров, 89 – Сорокин, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии168
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      Рейтинг: +17558

      slavutiq70 11 минут назад

      Ну всё порадовались,отметили,,,,,теперь ждём матча с Динамо и там мы получим ответы меняется что то к лучшему или нет,,,а за сегодня да спасибо парням порадовали,,,,

      2
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      Рейтинг: +44

      Рыжий дьявол > slavutiq70 9 минут назад

      Согласен матч с Динамо будет более показателен о состоянии команды,,,,,

      1
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      Рейтинг: -91

      Дэс 22 минуты назад

      Да и адекватных болел Зенита мой предыдущий коммент не касается.

      1
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      Рейтинг: -91

      Дэс 23 минуты назад

      Всех с победой Гладиаторы! Она так была нужна. Хорошо бегали и видно заряженность была все два тайма. Так бы каждый матч играть. P.S. А бомжи пусть визжат, впрочем, как и всегда и плюсуют себя друг друга, уже давно понятно, что одни малолетки там болеют (гей сообщество). Ни разу не видел, чтобы тут неадекватные сообщения плюсовали других болел. Только сявки сявок плюсуют, а адекватные комментарии минусуют. Ваше имя БОМЖИ! )

      2
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      Рейтинг: +92

      хряк СМ 30 минут назад

      Нынче шашлык из телятины, телочек разделали на кусочки.

      0
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      Рейтинг: +2006

      kazak161 32 минуты назад

      Краснодарцы не вешайте нос,хорошая у вас команда! Уж лучше 1:6 с хорошей игрой чем 0:0 и вспомнить нечего!

      0
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      Рейтинг: +7573

      Вомбат 40 минут назад

      Я рад, что не ошибся насчет Промеса. Он будет еще прибавлять и, скорее всего, выйдет на прежний уровень, если, конечно, голландское правосудие докажет его невиновность. Но вклад Промеса в сегодняшний разгром далеко не решающий. Вся красно-белая команда поймала кураж, почувствовав слабину у соперника. Когда Краснодар, забив один ответный мяч, встал, все стало ясно. Это скорее слабость Краснодара, чем сила Спартака. Тиражировать такие разгромы Спартак не будет, помяните мое слово. Но играть он будет вполне на уровне, потому что появился игрок, которого не хватало.

      1
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      Рейтинг: +14060

      alarm 41 минуту назад

      горит у косорылых, ой горит))

      -3
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      Рейтинг: +92

      хряк СМ > alarm 29 минут назад

      Ты про азиатов? Они косоглазые.

      0
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      Рейтинг: +8566

      Hektor 84 54 минуты назад

      Теперь ход за Лёней Слуцкером!!!

      6
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      Рейтинг: +1203

      PNZ1985 54 минуты назад

      Спартак сделал подарок на днюху!!! даешь интрижку! Вперед, Рубин))) Хвича - хэт трик!

      6
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      Рейтинг: +99

      cheser1970 55 минут назад

      это было круто что сказать красавы продолжайте так же я вижу лицо Спартака респект и уважуха

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