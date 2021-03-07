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  • ⚡ РПЛ. «Спартак» разгромил «Краснодар» – 6:1. Промес забил первый мяч после возвращения, у Соболева и Ларссона дубль

⚡ РПЛ. «Спартак» разгромил «Краснодар» – 6:1. Промес забил первый мяч после возвращения, у Соболева и Ларссона дубль

7 марта 2021, 20:52
173

«Спартак» победил «Краснодар» (6:1) в матче 21-го тура РПЛ.

Полузащитник Квинси Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак». Дубль оформили нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон.

«Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд и вернулся на третье место в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 6:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 2; 2:0 – Промес, 8; 2:1 – Газинский, 56; 3:1 – Соболев, 61; 4:1 – Ларссон, 63; 5:1 – Понсе, 75; 6:1 – Ларссон, 83

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго (Кутепов, 78), Айртон, Мозес, Умяров, Крал (Маркитесов, 88), Промес (Хендрикс, 70), Соболев (Понсе, 70), Ларссон (Бакаев, 88).

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Чернов, Сорокин, Газинский (Ольссон, 68), Классон (Марков, 68), Вилена, Кабелла (Уткин, 68), Ионов, Ари (Сулейманов, 19), Вандерсон.

Предупреждения: Жиго, 67; Умяров, 89 – Сорокин, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (173)
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Боцман59rus
1615139683
Особо впечатлительных прошу не обольщаться, в обороне дырень, Краснодар сам пробил дно... Но с Победой!!!
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Из Твери Леха
1615139795
Ну понятно почему так старались. болел своих с завтрашним праздником поздравить...
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derrik2000
1615140054
Поздравлять никого с этой "исторической победой" никого не буду: кто смотрел матч, поймёт почему. Впереди матч с Динамо, которое просто преобразилось после прихода Шварца. Там и буду давать оценку действиям Спартака.
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cheser1970
1615140055
я болельщик Зенита но что я увидел сегодня это супер Спартак продолжай так же я помню 80 года когда Спартак наводил ужас в евро кубках особенно с Кёльном проигровая 4-1 и выйграть 5-1 это было круто продолжай те так же красавы
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oyabun
1615140080
Спасибо и Спартаку и Краснодару прежде всего за прекрасное футбольное зрелище. Счет в пользу Спартака, конечно же в историю. Но не обольщаться. В обороне пожарят всё так же. Следующая игра с Динамо покажет было ли это возвращением Спартака, или же просто добивание раненого зверя, ведь у Краснодара были очень серьезные кадровые потери.
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zigbert
1615140458
С победой красно-белые!!! Начало было отличным но после второго гола что то случилось с командой, начали ошибаться. Ключевым моментом пожалуй был 3й мяч. Дальше Краснодар продолжал всей командой идти в атаку и получил мячи на контратаках. Но приуменьшать победу не будем. Молодцы!!!
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Из Твери Леха
1615140819
Галицкому нужно снова искать второго Перейру. При нем свиньи по 4 заглатывали регулярно. Именно кого-то с Южной Америки, у них сочетание техники, первого паса и скорости принятия решений обычно на высоте. А балласт в виде Вилены, Ольсона скинуть бы, да поскорее.
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Из Твери Леха
1615141096
Красно-бледных болел поздравляю с праздником. Даже рад за вас, что вы по ходу в следующем сезоне будете в еврокубке. А это значит будет как минимум весело, ибо ваше участие в ЕК это всегда цирк на потеху всей стране.
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Hektor 84
1615142919
Мусаев на выход, давно пора! Хотя как мне кажется там тренер не он, а Галицкий. И похоже он в Фифу заигрался. Или почуял в себе навыки тренера? А Спартак с победой!!! Уверенной или нет, но три очка не пахнут. В атакующей игре Спартак оказался сильнее, в обороне бардак. Но Спартак ни когда и не славился крепкой обороной.
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Дэс
1615144897
Всех с победой Гладиаторы! Она так была нужна. Хорошо бегали и видно заряженность была все два тайма. Так бы каждый матч играть. P.S. А бомжи пусть визжат, впрочем, как и всегда и плюсуют себя друг друга, уже давно понятно, что одни малолетки там болеют (гей сообщество). Ни разу не видел, чтобы тут неадекватные сообщения плюсовали других болел. Только сявки сявок плюсуют, а адекватные комментарии минусуют. Ваше имя БОМЖИ! )
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