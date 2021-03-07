Скопинцев, Грулев, Захарян – в старте «Динамо» на матч с «Тамбовом»; Карапузов, Терехов сыграют против клуба-владельца

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Тамбовом».

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулeв, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Кутицкий, Каборе, Липовой, Москвичeв, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Н'Жи.

«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Карп, Карапузов, Архипов, Минаев.

Запасные: Сямук, Васиев, Гигашвили, Еркин, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов, Герман, Климов.

Матч начнется в 16:30 по Москве.