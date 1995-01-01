Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    АПЛ. «Лестер» одержал волевую победу в Брайтоне и поднялся на второе место

    «Брайтон» не смог удержать победное преимущество в матче с «Лестером» и уступил. Команда Брендана Роджерса поднялась на вторую позицию.

    Адам Лаллана забил дебютный гол за «Брайтон» в АПЛ. Он не отличался в турнире 504 дня.

    Даниэль Амарти забил в АПЛ впервые с декабря 2016 года. Безголевая серия длилась 1540 дней.

    Амарти забил головой. За 56 матчей за «Лестер» в АПЛ игрок наносил удар по воротам головой три раза.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Брайтон – Лестер – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лаллана, 10; 1:1 – Ихеначо, 62; 1:2 – Амарти, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83418
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru