АПЛ. «Лестер» одержал волевую победу в Брайтоне и поднялся на второе место

«Брайтон» не смог удержать победное преимущество в матче с «Лестером» и уступил. Команда Брендана Роджерса поднялась на вторую позицию.
Адам Лаллана забил дебютный гол за «Брайтон» в АПЛ. Он не отличался в турнире 504 дня.
Даниэль Амарти забил в АПЛ впервые с декабря 2016 года. Безголевая серия длилась 1540 дней.
Амарти забил головой. За 56 матчей за «Лестер» в АПЛ игрок наносил удар по воротам головой три раза.
Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур
Голы: 1:0 – Лаллана, 10; 1:1 – Ихеначо, 62; 1:2 – Амарти, 87.
Источник: Бомбардир.ру