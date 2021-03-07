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  • АПЛ. «Лестер» одержал волевую победу в Брайтоне и поднялся на второе место

АПЛ. «Лестер» одержал волевую победу в Брайтоне и поднялся на второе место

7 марта 2021, 00:56

«Брайтон» не смог удержать победное преимущество в матче с «Лестером» и уступил. Команда Брендана Роджерса поднялась на вторую позицию.

Адам Лаллана забил дебютный гол за «Брайтон» в АПЛ. Он не отличался в турнире 504 дня.

Даниэль Амарти забил в АПЛ впервые с декабря 2016 года. Безголевая серия длилась 1540 дней.

Амарти забил головой. За 56 матчей за «Лестер» в АПЛ игрок наносил удар по воротам головой три раза.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Брайтон – Лестер – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Лаллана, 10; 1:1 – Ихеначо, 62; 1:2 – Амарти, 87.

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Брайтон Лестер
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