Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    РФС – о руке Мозеса: «Рекомендации УЕФА указывают, что арбитр должен назначать пенальти»

    РФС объяснил решение ЭСК по моменту с пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой Виктора Мозеса.

    Ранее комиссия посчитала верным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в этом эпизоде в пользу «Динамо». ЭСК аргументировала свое решение скриншотом, на котором виден сдвиг мяча с помощью фотошопа.

    «Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС при рассмотрении эпизодов изучает только исходные (неотредактированные) записи телетрансляции, а также иные ракурсы, доступные видеопомощнику судьи в VAR-центре.

    Именно на основании данных видео члены комиссии единогласно посчитали верным решение судьи назначить 11-метровый удар.

    Рекомендации УЕФА указывают, что в данных эпизодах арбитр должен фиксировать нарушение правил и назначать 11-метровый удар.

    Еще раз отметим, что видеозаписи с итогами ЭСК для youtube-канала РФС готовятся уже после заседания комиссии.

    В ролике о решении по матчу «Динамо» – «Спартак» для более наглядного показа запрещенной зоны, которая находится ниже подмышки, был использован снимок издания «Спорт-Экспресс», поскольку на нем отчетливо видно место контакта мяча и руки, что дает возможность графически показать границу разрешенной и запрещенной зон», – сообщает РФС.

    • В комиссии считают, что «мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо».
    • По информации «СЭ», РФС может уволить монтажера.
    • По мнению бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, пенальти в пользу динамовцев был назначен ошибочно.

    Eurosport: монтажер изменил фото с Мозесом, чтобы достовернее объяснить решение ЭСК

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:25
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45639

      portero 18 минут назад

      Ну и за игру повыше судьи ставили и свистели, тут конечно движение рукой было и это в пользу пенки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3341

      rash1959 2 часа назад

      Неужели это Мозес замутил такую движуху в IFAB. Мне кажется, что новые "разъяснения" ещё больше запутали ситуацию. Моё предложение - от локтя и ниже - рука, что выше - можно играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2478

      lordmrv 2 часа назад

      Иоптыть, скиньте ссылку на просмотр с этого ракурса. Я такого не видел. Вот уж где фотошоп так фотошоп. Но Динамо победило заслужено.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1841

      Д Альбертини 4 часа назад

      Да сколько можно то уже))) если б Динамо выйграло этот матч только за счёт этого пенальти... ДИНАМО выйграло по делу! Че тут мусолить. У тедески чемоданное настроение, он за все время с командой, так и не научил их играть ни в защите, ни в позиционном нападении. Жаль, что его не будут убирать до конца сезона, очень жаль.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3056

      erma > Д Альбертини 3 часа назад

      Да, Динамо выиграло по делу, но речь то не об этом. Спартак судят так как будто не они свиньи, а весь РФС вместе с судьями.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14035

      alarm 4 часа назад

      ПОЗОР СПАРТАКУ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +464

      dim29 > alarm 3 часа назад

      Позор тебе мразь,не могу даже тебя тварь человеком назвать,мой номер 8 9081479167,я тебя готов ******* тварь,ты ******** я смотрю.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2478

      lordmrv > dim29 2 часа назад

      не трать нервы на него, он только рад от этого. это же зачуханное чмо, которое так самоутверждается))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7372

      ivany4 4 часа назад

      Динамо без липового пенальти наиграло на победу.
      Скажу РФС, по секрету, как только ввели это положение о игре рукой, Спартак специально нанес черную полоску в месте окончания рукавчика футболки. Т.к. игроки надевают красное термобелье под футболку.
      Можно без всяких "фотоЖопофф", при замедленном повторе увидеть, что мяч выше этой черной полоски. Но РФС тоже надо "понять", там свои "темы" и родственные связи.))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5527

      nik55 4 часа назад

      РФС обосрался по полной------и пошли левые отмазки

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      Вомбат 5 часов назад

      Если бы не тот пресловутый фотошоп (по-моему сделанный специально для хайпа), то давно бы все уже забыли про тот пенальти. Но фотошоп проскочил мимо внимания наших профессионалов из РФС. Професиионализм в России вообще большая редкость. Кадровая политика имени Петра Первого ("...а подчиненный на службе государевой иметь должен вид лихой, но придурковатый, дабы излишним разумением своим не смущать начальство"), давно уже взятая на вооружение властью, привела к тому, что профессионалы мало в каких сферах выживают. Но про сам пенальти нечего говорить. Мозес вскинул руку, и мяч летевший сопернику, стоявшему у штанги, от руки Мозеса полетел в другую сторону. Тут точка касания мяча не так важна, как движение рукой. Конечно, если бы мяч попал в плечо, это движение не учитывалось бы. Но он попал в руку, хоть и высоко. А потому это пенальти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17493

      slavutiq70 5 часов назад

      Хорошо парни из РФС обосрались,что целый месяц оправдываются,

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1451

      B.G. 6 часов назад

      чистая пенка

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83403
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru