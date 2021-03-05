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  • РФС – о руке Мозеса: «Рекомендации УЕФА указывают, что арбитр должен назначать пенальти»

РФС – о руке Мозеса: «Рекомендации УЕФА указывают, что арбитр должен назначать пенальти»

5 марта 2021, 12:25
22

РФС объяснил решение ЭСК по моменту с пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой Виктора Мозеса.

Ранее комиссия посчитала верным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в этом эпизоде в пользу «Динамо». ЭСК аргументировала свое решение скриншотом, на котором виден сдвиг мяча с помощью фотошопа.

«Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС при рассмотрении эпизодов изучает только исходные (неотредактированные) записи телетрансляции, а также иные ракурсы, доступные видеопомощнику судьи в VAR-центре.

Именно на основании данных видео члены комиссии единогласно посчитали верным решение судьи назначить 11-метровый удар.

Рекомендации УЕФА указывают, что в данных эпизодах арбитр должен фиксировать нарушение правил и назначать 11-метровый удар.

Еще раз отметим, что видеозаписи с итогами ЭСК для youtube-канала РФС готовятся уже после заседания комиссии.

В ролике о решении по матчу «Динамо» – «Спартак» для более наглядного показа запрещенной зоны, которая находится ниже подмышки, был использован снимок издания «Спорт-Экспресс», поскольку на нем отчетливо видно место контакта мяча и руки, что дает возможность графически показать границу разрешенной и запрещенной зон», – сообщает РФС.

  • В комиссии считают, что «мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо».
  • По информации «СЭ», РФС может уволить монтажера.
  • По мнению бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, пенальти в пользу динамовцев был назначен ошибочно.

Eurosport: монтажер изменил фото с Мозесом, чтобы достовернее объяснить решение ЭСК

Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Спартак Динамо Мозес Виктор
Комментарии (22)
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plehanov6
1614937340
РФС своих не бросает!!! Рассмешим всю страну, но свое отстоим, конечно, если это не касается Газ..., хозяев!!!
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DeStar
1614937397
да блин. очевидно что это пенка) но если разбирать по миллиметру тут уже вопросы могут быть, но тот же судья миллиметры не посчитает, и даже вар этого на видео не сделает
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NewLife
1614938042
Позор мошенникам.
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Боцман59rus
1614939285
Вы ещё на локоть Фотошоп сделайте, сами спалились на своем мухлеже,совсем народ за дураков держите черти
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Hektor 84
1614941766
А у вас у самих мнения нет? Или как надо принять решение в свою сторону сразу рекомендациями УЕФА прикрываетесь! И чего новостники не указывают что ЭСК руководит Левников старший? Папа сыночка выгораживает? Боится что его на пол года отстранят? Проблема судейства в РПЛ в том что каждый мнит себя судьей и высказывает свое мнение. Нет четкого понимания в правилах было нарушение или не было. Пока футболом в России заправляет хаспром так и будет. Скандал за скандалом, а ЭСК создан для того чтоб оправдывать продажных и вешать нам лапшу на уши. Но конкретно в этом случае считаю что папа отмазывает сыночка, чтоб тот отстранение не схватил.
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spam2009
1614942754
А фотошопить она тоже рекомендует?
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slavа0508
1614943825
Хорошо парни из РФС обосрались,что целый месяц оправдываются,
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nik55
1614948062
РФС обосрался по полной------и пошли левые отмазки
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ivany4
1614948196
Динамо без липового пенальти наиграло на победу. Скажу РФС, по секрету, как только ввели это положение о игре рукой, Спартак специально нанес черную полоску в месте окончания рукавчика футболки. Т.к. игроки надевают красное термобелье под футболку. Можно без всяких "фотоЖопофф", при замедленном повторе увидеть, что мяч выше этой черной полоски. Но РФС тоже надо "понять", там свои "темы" и родственные связи.))
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Д Альбертини
1614949861
Да сколько можно то уже))) если б Динамо выйграло этот матч только за счёт этого пенальти... ДИНАМО выйграло по делу! Че тут мусолить. У тедески чемоданное настроение, он за все время с командой, так и не научил их играть ни в защите, ни в позиционном нападении. Жаль, что его не будут убирать до конца сезона, очень жаль.
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