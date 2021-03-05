РФС – о руке Мозеса: «Рекомендации УЕФА указывают, что арбитр должен назначать пенальти»

РФС объяснил решение ЭСК по моменту с пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой Виктора Мозеса.

Ранее комиссия посчитала верным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в этом эпизоде в пользу «Динамо». ЭСК аргументировала свое решение скриншотом, на котором виден сдвиг мяча с помощью фотошопа.

«Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС при рассмотрении эпизодов изучает только исходные (неотредактированные) записи телетрансляции, а также иные ракурсы, доступные видеопомощнику судьи в VAR-центре.

Именно на основании данных видео члены комиссии единогласно посчитали верным решение судьи назначить 11-метровый удар.

Рекомендации УЕФА указывают, что в данных эпизодах арбитр должен фиксировать нарушение правил и назначать 11-метровый удар.

Еще раз отметим, что видеозаписи с итогами ЭСК для youtube-канала РФС готовятся уже после заседания комиссии.

В ролике о решении по матчу «Динамо» – «Спартак» для более наглядного показа запрещенной зоны, которая находится ниже подмышки, был использован снимок издания «Спорт-Экспресс», поскольку на нем отчетливо видно место контакта мяча и руки, что дает возможность графически показать границу разрешенной и запрещенной зон», – сообщает РФС.

В комиссии считают, что «мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо».

По информации «СЭ», РФС может уволить монтажера.

По мнению бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова, пенальти в пользу динамовцев был назначен ошибочно.

Eurosport: монтажер изменил фото с Мозесом, чтобы достовернее объяснить решение ЭСК