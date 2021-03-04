В Москве состоялось прощание с комментатором Розановым

Сегодня в Москве прощаются с комментатором «Матч ТВ» Юрием Розановым.

Он умер в среду в возрасте 59 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Церемония погребения состоится около 14:00 по московскому времени на Митинском кладбище столицы.

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