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    В Москве состоялось прощание с комментатором Розановым

    Сегодня в Москве прощаются с комментатором «Матч ТВ» Юрием Розановым.

    Он умер в среду в возрасте 59 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

    Церемония погребения состоится около 14:00 по московскому времени на Митинском кладбище столицы.

    Федун – о Розанове: «Это был один из лучших комментаторов»

    ЦСКА – о Розанове: «Выдающийся профессионал, с юных лет болевший за ЦСКА»

    Дзюба – о Розанове: «Юрий Альбертович – это эпоха, которая ушла вместе с ним. Мы вас не забудем»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2066

      seth343 1 час назад

      Очень жаль. Земля пухом.

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      Рейтинг: +5179

      playsh 2 часа назад

      Пусть земля тебе будет пухом.Ты был правильным человеком и достойно прожил свою жизнь.

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