В Москве состоялось прощание с комментатором Розановым

Сегодня в Москве прощаются с комментатором «Матч ТВ» Юрием Розановым.
Он умер в среду в возрасте 59 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Церемония погребения состоится около 14:00 по московскому времени на Митинском кладбище столицы.
Федун – о Розанове: «Это был один из лучших комментаторов»
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Источник: «Матч ТВ»