Финал Кубка России может состояться в Самаре

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий назвал возможное место проведения финала Кубка России. Он может состояться в столице или в Самаре.

«Что касается того, что финал может пройти в Самаре, то решение о месте проведения финала будет принимать РФС. Возможно, что нынешняя ситуация повлияет на окончательное решение. Мне сложно судить. Мы обращались в РФС, что хотим провести финал Кубка. Знаю, что есть идея провести финал в «Лужниках». Центральный стадион страны используется крайне редко», – сказал Калакуцкий.