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    Финал Кубка России может состояться в Самаре

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий назвал возможное место проведения финала Кубка России. Он может состояться в столице или в Самаре.

    «Что касается того, что финал может пройти в Самаре, то решение о месте проведения финала будет принимать РФС. Возможно, что нынешняя ситуация повлияет на окончательное решение. Мне сложно судить. Мы обращались в РФС, что хотим провести финал Кубка. Знаю, что есть идея провести финал в «Лужниках». Центральный стадион страны используется крайне редко», – сказал Калакуцкий.

    • «Лужники» в этом году рассчитывают принять матч РоссияХорватия и еще 2 игры.
    • Финал Кубка России сезона-2020/21 запланирован на 12 мая.
    • «Лужники» принимали финал чемпионата мира-2018.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.03.2021 23:59
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