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    «Лужники» рассчитывают принять матч Россия – Хорватия и еще две игры

    Руководство стадиона «Лужники» подало заявки на проведение нескольких футбольных поединков.

    Речь идет о финале Кубка России, матче за Суперкубок России и игре отбора ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

    «Лужники» с радостью примут участие в этих крупных спортивных событиях. Все заявки мы направили. Окончательное решение, конечно, за РФС.

    Мы готовы принять московские дерби и игры сборной, которые смогли бы посмотреть как можно больше людей», – говорится в сообщении пресс-службы стадиона.

    • Россия примет Хорватию 1 сентября.
    • Финал Кубка России сезона-2020/21 запланирован на 12 мая.
    • Дата матча за Суперкубок России пока не определена.

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    Источник: «Р-Спорт»

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