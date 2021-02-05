«Лужники» рассчитывают принять матч Россия – Хорватия и еще две игры

Руководство стадиона «Лужники» подало заявки на проведение нескольких футбольных поединков.

Речь идет о финале Кубка России, матче за Суперкубок России и игре отбора ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

«Лужники» с радостью примут участие в этих крупных спортивных событиях. Все заявки мы направили. Окончательное решение, конечно, за РФС.

Мы готовы принять московские дерби и игры сборной, которые смогли бы посмотреть как можно больше людей», – говорится в сообщении пресс-службы стадиона.